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Политика

Елена Тимашова: К кандидатам на должности глав округов предъявляются серьезные требования

30.11.2023 13:33|ПсковКомментариев: 0

Отличия способа избрания глав муниципальных округов от глав муниципальных районов назвала начальник Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова в ходе онлайн-конференции, проводящейся Псковской Лентой Новостей.

По ее словам, основное отличие заключается в том, что главы округов избираются из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. К кандидатам на должность глав предъявляются достаточно серьезные квалификационные требования:

  1. наличие высшего образования;

  2. стаж работы по специальности не менее пяти лет или стаж работы
    на муниципальной службе не менее четырех лет;

  3. опыт управленческой деятельности не менее трех лет;

  4. знание законодательства, необходимого для осуществления деятельности главы муниципального образования.

«Была сформирована конкурсная комиссия, в которую входили депутаты представительных органов, представители юридической, кадровой, профильной местному самоуправлению служб правительства Псковской области. Комиссия не только оценивала документы кандидатов, но и определяла насколько кандидат погружён в вопросы организации местного самоуправления, насколько он понимает особенности территории, знает имеющиеся на территории проблемы, как он видит пути решения этой проблемы», – напомнила глава Управления.

Она отметила, что итоговое решение об избрании главы муниципального округа было за депутатами.

«Они, руководствуясь наказами избирателей, делали свой выбор, опираясь на качества кандидата, которые помогут решить ту или иную проблему на округе. На мой взгляд, все это должно оказать существенное влияние на качественную работу по решению вопросов муниципального округа», – резюмировала Елена Тимашова.

Отметим, что ранее главы муниципальных округов высказались о ряде задач, стоящих перед ними. Так, глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин заявил, что старается вести и наладить прямой диалог с жителями, в том числе в социальных сетях и во время личных встреч. Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев рассказал, что максимальные усилия приложит к завершению масштабного комплекса проектов по реконструкции и благоустройству Печор.

Напомним, Псковская Лента Новостей проводит онлайн-конференцию, посвященную ходу муниципальной реформы. Старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в начале 2023 года. В результате проведенных мероприятий на карте региона появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа. По итогам сентябрьских выборов сформированы собрания депутатов, в дальнейшем были избраны главы муниципальных округов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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