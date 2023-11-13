Политика

ПЛН запускает онлайн-конференцию, посвященную муниципальной реформе

Интернет-портал Псковская Лента Новостей проводит онлайн-конференцию, посвященную ходу муниципальной реформы. Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в начале 2023 года. По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков.

Как отмечалось, у органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.

В результате проведенных мероприятий на карте региона появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа. По итогам сентябрьских выборов сформированы собрания депутатов, в дальнейшем были избраны главы муниципальных округов.

В рамках проводимой онлайн-конференции читатели Псковской Ленты Новостей имеют возможность задать интересующие их вопросы на темы проведения муниципальной реформы. Свои письма вы можете оправить по электронному адресу редакции: redaktor@pln-pskov.ru.

Присланные вопросы ПЛН адресует экспертам, в том числе сотрудникам управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области и органов МСУ. Полученные ответы будут опубликованы на сайте Псковской Ленты Новостей.