Политика

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Игорем Дитрихом

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним главные итоги состоявшейся накануне сессии регионального парламента, на которой депутаты приняли региональный бюджет в первом чтении, внесли изменения в бюджет на текущий год и рассмотрели много других важных для региона вопросов. Отдельное внимание в рамках программы «Дом Советов» будет уделено обсуждению актуальных тем здравоохранения.

Сохранит ли региональный бюджет социальную направленность? Насколько эффективно развивается движение ТОС на депутатском округе Игоря Дитриха? Как он относится к предстоящему объединению Псковской областной, Великолукской межрайонной и Псковской городской больниц? О чем говорят низкие показатели диспансеризации населения Псковской области?

Об этом и многом другом - в эфире. Телефон прямого эфира — 56-73-72.