Илья Стрелков: Мы прогнозируем явку на президентских выборах примерно в 70%

Явка на президентских выборах в Псковской области может достигнуть 70%. Об этом сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков во время пресс-конференции, посвященной началу работы штаба общественного наблюдения.
Сейчас штаб общественного наблюдения прогнозирует, что это поможет увеличить явку в Псковской области, указал он.
«Мы прогнозируем явку примерно в 70%, на прошлых выборах президента явка в Псковской области была более 65%. Сейчас присоединяется ДЭГ, что добавляет явку», — уточнил Илья Стрелков.
Напомним, 7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах (15, 16 и 17 марта).
Праздничный день в день выборов не объявляется.