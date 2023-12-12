Политика

Илья Стрелков: Мы прогнозируем явку на президентских выборах примерно в 70%

Явка на президентских выборах в Псковской области может достигнуть 70%. Об этом сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков во время пресс-конференции, посвященной началу работы штаба общественного наблюдения.

«С большой долей вероятности, открою вам секрет, ДЭГ будет на этих выборах. Это логично, мы наблюдаем ДЭГ в Пскове с 2022 года. В этом году ДЭГ был разрешен на всей территории области. Логично, что на президентских выборах нам также разрешат использовать ДЭГ», — рассказал Илья Стрелков.

Сейчас штаб общественного наблюдения прогнозирует, что это поможет увеличить явку в Псковской области, указал он.

«Мы прогнозируем явку примерно в 70%, на прошлых выборах президента явка в Псковской области была более 65%. Сейчас присоединяется ДЭГ, что добавляет явку», — уточнил Илья Стрелков.

Напомним, 7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах (15, 16 и 17 марта).

Праздничный день в день выборов не объявляется.