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Политика

Псковская общественница заявила о несостоятельности критики трехдневного голосования

21.12.2023 10:35|ПсковКомментариев: 0

Критика трехдневного голосования, основанная на снижении доверия к результатам таких выборов, несостоятельна, заявила член Общественного совета при Избирательной комиссии Псковской области, доцент кафедры коммуникационных технологий и связей с общественностью, заместитель декана Гуманитарного факультета Санкт-Петербургского государственного экономического университета Елена Чибисова. 

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«По данным ВЦИОМ, более 70% граждан еще в 2020 году поддержали формат трехдневного голосования. Этот высокий показатель обусловлен не только тревогой за собственное здоровье в период пандемии коронавируса. Процент избирателей, выступающих за возможность выбирать день и время для голосования исходя из собственных планов, не снижается и сейчас, и даже растет. Спросите мнение своих родных, соседей, коллег, и вы убедитесь, что эта статистика верна. И это главный аргумент в поддержку трехдневного голосования, ведь выборы, в первую очередь, организуются для избирателей», - сказала Елена Чибисова. 

Она отметила, что закон гарантирует назначение наблюдателей от каждого кандидата, в том числе с правом совещательного голоса. Наблюдатели могут присутствовать все три дня, а также в период досрочного голосования. И утром второго и далее дня могут проверять, не вскрывался ли в специальный пакет с индивидуальным номером, который опечатывается в их присутствии по окончании голосования. Пакеты хранятся на избирательных участках в опечатанных сейфах.

«Убедиться в том, что сейфы и пакеты не вскрывались, могут и сами кандидаты. Так что в этом отношении все прозрачно. Конечно, трехдневный формат работы — это дополнительная нагрузка избиркомам, а также наблюдателям и кандидатам, но на сегодняшний день процедура организационно и технологически уже отработана, что существенно снижает эту нагрузку», - заключила Елена Чибисова. 

Напомним, на заседании 7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах (15, 16 и 17 марта).

Теги: #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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