Политика

На президентских выборах будет вестись активная борьба за второе место - Илья Стрелков

На президентских выборах будет вестись активная борьба за второе место. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков сообщил в ходе онлайн-брифинга, который состоялся в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 21 декабря.

«Выборы губернатора были большой репетицией перед президентскими. По сути, у нас происходит та же модель. Есть явный лидер, будет борьба за второе место между КПРФ и ЛДПР, и в этом плане борьба будет очень напряженной», – отметил Илья Стрелков.

Напомним, на заседании 7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. На территории Псковской области будет проводиться дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Смотрите также ЦИК одобрила проведение ДЭГ в Псковской области на выборах президента

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах (15, 16 и 17 марта).