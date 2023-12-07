Политика

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг.

«Назначить выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», - говорится в постановлении о назначении выборов президента.

Назначение выборов президента Российской Федерации в соответствии со статьей 102 Конституции Российской Федерации является исключительным полномочием Совета Федерации, объяснял первый зампред конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев.

С момента вступления постановления в силу - то есть, с дня официального опубликования - фактически даётся «старт избирательной кампании», подчеркнул Полетаев.

Решение о проведении многодневного голосования на выборах президента принимает ЦИК РФ, сказал сенатор.

Полетаев отмечал, что праздничный день в день выборов не объявляется, пишет РИА Новости.

Напомним, пока официально о своем намерении принять участие в выборах президента не заявлял ни один кандидат.

Представители партии «Единая Россия» ни раз на различных площадках заявляли, что партия уже включилась в предвыборную гонку и готова оказать поддержку своему кандидату, которым, по ожиданиям, окажется действующий президент Владимир Путин.

Вопрос о потенциальных кандидатах на участие в выборах президента регулярно поднимается в программе «Политбюро» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Руководитель Псковского регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский предположил, что «Новых людей» на выборах президента представит лидер партии Алексей Нечаев.

Региональный координатор ЛДПР Антон Минаков заявлял, что на предстоящих выборах ожидается жесточайшая борьба, и ЛДПР на выборах президента, скорее всего, представит Леонид Слуцкий.

Руководитель Псковского областного отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Олег Брячак заявлял, что сам собирается принять участие в президентских выборах, но в следующих. А сейчас, по его мнению, не время «раскачивать лодку».

Первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко имя потенциального кандидата от партии не называл, однако отмечал, что основной инструмент борьбы за власть для КПРФ — это участие в выборах.