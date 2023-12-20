Политика

ЦИК одобрила проведение ДЭГ в Псковской области на выборах президента

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проводиться в Псковской области на выборах президента Российской Федерации 15-17 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

«На выборах президента Российской Федерации дистанционное электронное голосование будет проводиться в 29 регионах. Псковская область в их числе», - сообщили в облизбиркоме и прикрепили инфографику, на которой отображены все регионы, где будет проводиться ДЭГ.

Инфографика: ЦИК

Напомним, дистанционное электронное голосование — это голосование без бумажного бюллетеня с использованием программного обеспечения на портале.

Традиционное голосование на избирательном участке сохранится, каждый сможет сам сделать выбор в пользу наиболее удобного для него способа голосования, добавили в облизбиркоме.

Напомним, на заседании 7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах (15, 16 и 17 марта).