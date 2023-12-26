Политика

Александр Котов: Команда Псковской области успешно справилась с вызовами 2023 года

Команда Псковской области успешно справилась с вызовами уходящего 2023 года. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Трудно оценивать свою работу, но тем не менее, отталкиваясь от фактов, можно констатировать, что команда Псковской области успешно справилась и с теми вызовами, которые были у нас в уходящем 2023 году», – рассказал Александр Котов.

Он напомнил, что консолидированный бюджет Псковской области по доходам будет составлять больше 67 млрд рублей, назвав такую сумму рекордным значением.

«Здесь не только средства федерального бюджета, которое нам удается привлекать по различным государственным программам в рамках проектов. Растут и собственные налоговые и неналоговые доходы. Это говорит о том, что экономика в Псковской области – не в застое, не в упадке. Небольшими темпами она развивается», – заключил он.

«Рассчитываем, что нам совместными усилиями удастся больше привлекать средств из федерального бюджета», - добавил он.