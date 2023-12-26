Александр Котов: Оппозицию не лишали возможности высказывать свою альтернативную точку зрения

У оппозиции никто не отбирал возможность высказать свою альтернативную точку зрения. Такое мнение озвучил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По мнению Александра Котова, оппозиция немного теряет свои возможности, не использует их в полной мере.
«Можно говорить о том, что у них не совсем активная позиция, а с другой стороны, чтобы высказывать альтернативную точку зрения, нужно опираться на факты. Оппозиция всегда отталкивалась от критики, поэтому могу сказать, что меньше стало поводов для критики власти», - заключил он.