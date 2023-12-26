Политика

Александр Котов: Оппозицию не лишали возможности высказывать свою альтернативную точку зрения

У оппозиции никто не отбирал возможность высказать свою альтернативную точку зрения. Такое мнение озвучил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«По поводу возможности высказывать свою позицию и свою альтернативную точку зрения - ее никто не отбирал. Надо делать это корректно, не допуская использования ложной, непроверенной информации, недостоверных фактов и так далее. Высказывайте, пожалуйста, свою точку зрения, никто не запрещает. В рамках областного Собрания есть высокая трибуна законодательного органа, никто права не лишал. Другое дело – не очень уверенно и успешно этим пользуется оппозиция», - объяснил гость студии.

По мнению Александра Котова, оппозиция немного теряет свои возможности, не использует их в полной мере.

«Можно говорить о том, что у них не совсем активная позиция, а с другой стороны, чтобы высказывать альтернативную точку зрения, нужно опираться на факты. Оппозиция всегда отталкивалась от критики, поэтому могу сказать, что меньше стало поводов для критики власти», - заключил он.