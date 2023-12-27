Политика

Армен Мнацаканян поставил свою подпись в поддержку выдвижения Путина на выборах президента

Заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия», депутат по одномандатному округу №9 Армен Мнацаканян и депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов поставили свои подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента России 27 декабря. Об этом вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Не случайно сделали это вместе. Жители трех районов области доверили нам представлять свои интересы в региональном Собрании депутатов. Можно однозначно заявить, что те проекты и программы, которые ежегодно реализуются в Островском, Пушкиногорском и Новоржевском районах благодаря в том числе и федеральным средствам, поручениям президента, совместной работе правительства страны и нашего региона, приносят пользу людям. Необходимо продолжать эту работу», - отметил Армен Мнацаканян.

Напомним, глава государства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря.

В поддержку самовыдвижения кандидата требуется представить не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не менее 7500 подписей. В поддержку выдвижения кандидата политической партией требуется представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не менее 2500 подписей.

Подписи в поддержку выдвижения кандидатуры нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

Ранее инициативная группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборы.

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Съезд «Единой России» также поддержал кандидатуру действующего президента.

22 декабря в Псковской области открылся Региональный избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина.