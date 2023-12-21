Политика

Региональный избирательный штаб Путина открывается в Псковской области

В Псковской области открывается Региональный избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина, который идет на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца.

Сопредседатели штаба: руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева, доктор исторических наук, и.о. директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов и ветеран боевых действий, сотрудник Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи («Воин») Псковской области Андрей Ключко.

Руководитель штаба - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Руководитель аппарата штаба - председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Путин будет участвовать в избирательной кампании как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей.

В минувшие выходные инициативная группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборы.

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Съезд «Единой России» также поддержал кандидатуру действующего президента.