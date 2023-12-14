Политика

Съезд «Единой России» поддержал кандидатуру Путина на выборах президента

XXI съезд партии «Единая Россия» единогласно поддержал кандидатуру Владимира Путина на выборах президента, сообщает официальный Telegram-канал партии.

Фото: «Единая Россия»

Президент лично присутствует на мероприятии. Он поблагодарил «Единую Россию» за поддержку и отметил, что для него она значима и важна.

Также президент отметил, что Россия - свободное и суверенное государство. «Наше общество, все ветви власти показали зрелость и устойчивость. Мы из года в год шли к суверенитету. Народ в России был и будет единственным источником власти. Нам предстоит и дальше совершенствовать демократические институты. Наша важнейшая задача – повышение эффективности всех уровней публичной власти», – подчеркнул Путин.

Съезд проходит на площадке выставки «Россия» на ВДНХ в Москве сегодня, 17 декабря. Делегат съезда от Псковской области - председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, также на съезде присутствует депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

Напомним, в субботу, 16 декабря, состоялось собрание инициативной группы избирателей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента.

Выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Владимир Путин будет участвовать в избирательной кампании как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей.