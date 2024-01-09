Политика

Начинается видеотрансляция программы «Политбюро» с Артуром Гайдуком

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Политбюро», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - руководитель регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук.

По традиции ведущий программы - главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко - поставит перед своим собеседником вопросы ребром и предложит для обсуждения ряд гипотетических ситуаций.

Напомним, «Политбюро» - новый проект радио «ПЛН FM». Это место для свободных дискуссий, споров, размышлений, острых вопросов и диалога со слушателями в прямом эфире. Заранее предупреждаем: мы будем провоцировать, нападать, ставить политиков в неудобное положение, прессинговать. Кто боится - пусть не приходит. Трусам в «Политбюро» не место.