Политика

«Яблоко» не участвует в выборах, чтобы не совершить глупостей — Илья Стрелков

Позиция, которую занимает партия «Яблоко» по отношению к проведению специальной военной операции, значительно осложняет участие кандидата от партии в выборах президента. Такое мнение председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков выразил в программе «Дневник выборов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Нужно отдать должное "Яблоку", интрига держалась до последнего момента. Многие думали, что пойдет активный сбор подписей, и на самом деле у нас будет кандидат от "Яблока" в президентском бюллетене. Но оказалось все проще. "Яблоко", я думаю, оценило свои силы, и в принципе ввиду позиции "Яблока" против СВО — это была большая для них проблема, потому что сейчас все сплачиваются как раз на этой теме, волне, и против этого идти было очень тяжело, и собрать 300 тысяч подписей достаточно сложно», - сказал Илья Стрелков.

Напомним, потенциальный кандидат для участия в выборах президента от «Яблока» был определен — им стал руководитель политической партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Кандидат так и не подал документы на участие в кампании, поскольку однопартийцам не удалось собрать 10 млн подписей. Такую планку в «Яблоке» определили самостоятельно.

«Возможно, партийцы, яблочники оценили ситуацию и просто отказались от этого момента. Явлинский сказал, что он не хочет выдвигаться, чтобы просто не совершить каких-то глупостей при сборе подписей в плане имиджевых потерь», - предположил Илья Стрелков.

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«Дневник выборов» — новый проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт будет рассказывать о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.