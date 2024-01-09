Политика

Артур Гайдук: В легальной политике нужно участвовать всегда

Политические силы должны всегда принимать участие в выборах и осваивать все доступные механизмы легальной политики. Такое мнение руководитель регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук выразил в программе «Политбюро» в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Лично мое мнение — в выборах участвовать нужно, хотя бы для того, чтобы показать, что альтернатива есть, - сказал Артур Гайдук. - Мы — легальная партия, мы занимаемся легальной политикой. Мы используем все легальные возможности, чтобы продвигать свои идеи. Смысл существования партии — движение в сторону власти, естественно. Мы против любых революций и насильственных действий, поэтому я считаю, что легальная политика, какой бы она ни была, должна осваиваться в полном объеме».

Также он прокомментировал участие «Яблока» в избирательной кампании на выборах президента в марте 2024 года. Он напомнил, что потенциальный кандидат был определен — им стал руководитель политической партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Кандидат так и не подал документы на участие в кампании, поскольку однопартийцам не удалось собрать 10 млн подписей. Такую планку в «Яблоке» определили самостоятельно. Как поясняли ранее в пресс-службе партии, по мнению Григория Явлинского, в настоящее время ситуация в стране такова, что инициатива о выдвижении кандидатом в президенты должна исходить от народа, избирателей.