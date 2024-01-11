Политика

Штаб общественной поддержки открылся в Пскове

Штаб общественной поддержки открылся в Пскове сегодня, 15 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня важное событие для региона - мы открываем штаб общественной поддержки. И место символичное (офис "Команды 2018" - ред.) - не один год наиболее активные жители региона, руководители общественных организаций разрабатывают и реализуют здесь свои проекты», - сказал на открытии губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил, что инструментов для продвижения проектов сейчас немало. В частности, это Фонд президентских грантов и национальные проекты.

«Мы приглашаем в штаб заинтересованных, неравнодушных, кто болеет за судьбу страны и области. Сегодня нам как никогда важно сплотиться, объединить неравнодушных жителей Псковской области, чтобы оказать помощь и поддержку во всех делах нашей стране», - выступил председатель штаба общественной поддержки, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

С открытием штаба всех поздравил и сопредседатель штаба общественной поддержки, член бюро «Союз машиностроителей России», секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Он отметил, что в штабе сегодня прошла встреча с молодыми предпринимателями. В дальнейшем такие встречи будут проводить регулярно.

Штаб открылся в офисе «Команды 2018» на улице Некрасова, 17. Здесь можно оставить подпись в поддержку выдвижения кандидата. Штаб будет работать со вторника по субботу с 10.00 до 17.00, понедельник и воскресенье - выходной.