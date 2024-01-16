Политика

Начинается видеотрансляция круглого стола о президентской кампании в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола, посвященного главному политическому событию - выборам президента России 15-17 марта, который в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На первый круглый стол приглашены представители региональных отделений ведущих российских партий, которые так или иначе участвуют в президентской кампании. В программе принимают участие:

заместитель председателя областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян,

первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко,

региональный координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков,

председатель областного отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский,

руководитель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов.

Вместе с ведущим программы - политическим обозревателем, главным редактором интернет-портала Псковская Лента Новостей Александром Савенко они обсудят актуальные вызовы и угрозы, а также поделятся ожиданиями от президентской кампании.

Телефон прямого эфира — 56-73-72.

Напомним, реализация подобных проектов - наша многолетняя традиция. Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил.

Трансляция завершена.