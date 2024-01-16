Президентская кампания в Псковской области: вызовы, угрозы и ожидания. Круглый стол. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись круглого стола, посвященного главному политическому событию - выборам президента России 15-17 марта, который состоялся в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 17 января.
На первый круглый стол были приглашены представители региональных отделений ведущих российских партий, которые так или иначе участвуют в президентской кампании. В программе приняли участие:
Вместе с ведущим программы - политическим обозревателем, главным редактором интернет-портала Псковская Лента Новостей Александром Савенко они обсудили актуальные вызовы и угрозы, а также поделятся ожиданиями от президентской кампании.
Напомним, реализация подобных проектов - наша многолетняя традиция. Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил.