Антон Минаков: ЛДПР опросит 20 тысяч псковичей в рамках выборов президента

Всероссийский опрос ЛДПР стартовал 17 января, перед псковским региональным отделением партии стоит задача провести анкетирование порядка 20 тысяч псковичей. Об этом в ходе круглого стола, посвященного выборам президента России 15-17 марта, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил региональный координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков.
«Я считаю, у ЛДПР работа уже идет полным ходом. Предвыборный штаб работает с 3 января, сейчас предвыборная работа входит в самую активную фазу. Сегодня, 17 января, был объявлен старт федеральной программы — всероссийского опроса ЛДПР, и перед псковским региональным отделением уже стоит задача опросить порядка 20 тысяч жителей Псковской области. Мы проведем анкетирование на выявление основных проблем, все эти ответы суммируем, обработаем и отправим в Москву Леониду Эдуардовичу (Слуцкому, лидеру ЛДПР — ред.)», - сказал Антон Минаков.
Также 20 января стартует всероссийский прием граждан, который проведут депутаты от ЛДПР всех уровней. Кроме того, планируются поездки по районам, а также визиты в Псковскую область высокопоставленных партийных лиц.
По итогам президентской кампании ЛДПР рассчитывает занять второе место, добавил Антон Минаков.
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