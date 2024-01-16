Политика

Николай Харитонов на выборах выступает в роли старого советского вождя — Илья Стрелков

Кандидат от КПРФ на выборах президента России Николай Харитонов выступает в роли старого советского вождя. Скорее всего, это ход технологов, направленный в основном на старшее поколение. Такое мнение председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: псковский регион» Илья Стрелков озвучил в программе «Дневник выборов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Харитонов съездил в Хабаровск, выступил в роли старого советского вождя — меховая шапка, наброшен белый халат, и в пищеблок какой-то зашел, наблюдает, как работают. И встречали его тоже с пирогом и с солью. Все-таки это расчет, человек в возрасте, это напоминание пожилым людям, что именно такие персеки у нас были, и вот они остались, и вот он до сих пор такой. Думаю, это технологический ход технологов, которые работают в КПРФ», - сказал Илья Стрелков.

По его ожиданиям, кандидат от КПРФ на выборах может уступить более молодым коллегам в борьбе за второе место.

«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.