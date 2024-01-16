Николай Харитонов на выборах выступает в роли старого советского вождя — Илья Стрелков

Кандидат от КПРФ на выборах президента России Николай Харитонов выступает в роли старого советского вождя. Скорее всего, это ход технологов, направленный в основном на старшее поколение. Такое мнение председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: псковский регион» Илья Стрелков озвучил в программе «Дневник выборов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По его ожиданиям, кандидат от КПРФ на выборах может уступить более молодым коллегам в борьбе за второе место.
«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.