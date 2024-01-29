Политика

«Гонки по вертикали»: междусобойчики недели, страсти по Надеждину и «Здрасьте, я Настя!»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Полтора месяца до выборов: Машков вместо Путина, страсти по Надеждину и параллельные прямые, от которых требуется пересечься.

Междусобойчики недели. Что происходит в псковских региональных отделениях партий?

«Здрасьте, я Настя!» В Пскове побывала лидер молодежного крыла «Справедливой России», доверенное лицо президента на выборах Анастасия Павлюченкова. Зачем приезжала и что тут делала, она рассказала в эксклюзивном интервью «ПЛН FM».

По традиции сперва главная тема, а это сейчас, как ни крути, президентские выборы. За полтора месяца до трехдневного голосования 15-17 марта неожиданно наблюдаем любопытную картину. Избирательная кампания проходят если и не в двух разных реальностях, то по двум совершенно разным линиям, и пересекутся ли эти параллели - пока вопрос предвыборной евклидовой геометрии. Как говорил герой комедии, это науке неизвестно - наука пока еще не в курсе дела.

Первая линия условно совпадает с вертикалью власти - и там: кандидат №1 (накануне Владимир Путин был официально зарегистрирован в ЦИКе - его удостоверение получил сопредседатель избирательного штаба актер Машков), там же - спарринг-партнеры фаворита от парламентских партий, мобилизация бюджетников и других категорий сторонников власти, начало регистрации на ДЭГ, заявления о легитимности и противостояние фейкам из-за границы, а еще общий посыл: всё идет по плану, всё под контролем, никаких неожиданностей быть не может, потому что не может быть никогда - короче, спокойствие, ребята, расслабьтесь, тут и обсуждать нечего.

Давид Гоцман (Владимир Машков): Всем три шага назад - и дышать носом (из телесериала «Ликвидация»).

А вторая предвыборная линия - тонкая, не для всех даже очевидная, написанная надеждами и даже фантазиями представителей в основном либеральной оппозиции, которая что-то такое многообещающее увидела в ситуации со сбором подписей за Бориса Надеждина - и он стал тут последней надеждой. Им кажется, есть шанс - пройти регистрацию, быть включенным в число кандидатов, присутствовать в итоговом бюллетене. А там, говорят в либеральной среде, посмотрим - нас же много, глядите, какие очереди к штабам из желающих оставить автограф в поддержку выдвижения. Кстати, интересно: вот кандидат от «Коммунистов России» Сергей Малинкович уже сдал подписи, хотя у нас про их сбор даже не слышали, а штаб Надеждина - не сдал, но да, штаб в Пскове открыт, в помощники записался даже яблочник Николай Кузьмин, притом что само псковское «Яблоко» свою позицию по Надеждину публично не высказывало - видим различные позиции однопартийцев.

Сбор подписей продолжается. Коробки в Центризбирком, видимо, отправятся уже в последний день приема – 31 января. А потом в первые десять дней февраля станет ясно, есть ли шансы увидеть фамилию Надеждина в бюллетене для голосования.

По мнению экспертов, пока шансы выглядят небольшими, о чем помимо прочего свидетельствует выброс негатива против него именно в последние дни, полагают авторы политических Telegram-каналом и федеральные СМИ. Однако вопрос с допуском на выборы явно не закрыт. Властью взвешиваются как электоральные, так и политические соображения за и против появления Надеждина в бюллетене, об этом пишет «Независимая газета» - и приводит ряд экспертных мнений. Руководитель аналитического управления КПРФ Сергей Обухов к аргументам за регистрацию Надеждина отнес стремление власти показать то, что настроения в обществе разные, а процедура выборов - демократичная.

- Конкретно что предлагаешь?

- Демократические выборы.

- У нас все выборы демократические.

- Не, ну я имею в виду в прямом смысле.

- Это кто больше голосов набрал - тот и выиграл?

- Ну да.

- Неожиданно. Смело. Даже дерзко. Но интересно! (из фильма «День выборов - 2»).

Сделать выборы более симметричными и интересными, посмотреть на настроения в обществе, получить соответствующую оценку кандидата по итогам голосования - это уже аргументы «за» регистрацию от президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова. Правда, эксперт тут же обозначил и аргументы «против», а именно: при инерционном сценарии выборов власти склонны к административным запретительным мерам.

«Фактором риска для власти является то, что поддержку Надеждина трудно просчитать, она может колебаться от 1 до 30%, а это очень большой разброс. И даже социсследования не могут до конца ее просчитать, потому что люди могут поддержать Надеждина в последний момент», – подчеркнул Михаил Виноградов.

А его коллега - директор Центра политического анализа Павел Данилин - озвучил достаточно распространенную у части экспертов точку зрения: «Для дискредитации выборов прозападные структуры используют устоявшуюся методику. Происходит медийная раскрутка человека, у которого заведомо мало шансов набрать необходимые подписи». Конец цитаты. Набираемся терпения - скоро узнаем, быть ли на выборах такому кандидату - Борис Надеждин.

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Теперь к другим темам. Как мы говорили в одном из предыдущих выпусков «Гонок по вертикали», осенью прошлого года начался второй срок губернатора Михаила Ведерникова, а это, как показывает практика, время перемен, перезагрузки, оптимизации, кадровых изменений и так далее. Да, наверное, изменения не будут носить кардинального характера, о чем ранее заявлял Михаил Ведерников, однако можно зафиксировать ряд новелл - начиная с точечных структурных изменений в правительстве до кадровых решений, отставок и назначений. Их за последние месяцы в рядах административных, хозяйственных и политических элит произошло немало, для краткости только фамилии - вы же помните: Суслов, Салий, Бибикова, Наумец, Парфенов, Грицаев, Басников и так далее и тому подобное. Череду отставок на неделе продолжила Кристина Лунева. Как и прогнозировала ПЛН в конце прошлого года, она быстро слетела с должности врио председателя областного комитета по молодежной политике. Как написал влепивший Луневой минус четыре Господин Рейтингомер, ее кейс - это еще и пример кадровой работы, когда набирают «верных», а спрашивают как с «умных». Одно дело - быть чьей-то помощницей, и совсем другое - руководить работой структурного подразделения правительства Псковской области.

Кстати, в этот раз наш обозреватель-правдоруб как обычно раздает всем сестрам по серьгам и обозначает ряд интриг - например, в борьбе за лидерство за пост председателя реготделения объединенной партии «Новых людей» и «Партии роста» (съездивший на съезд в Москву «ростовик» Игорь Романов вырвал очко в этом междусобойчике будущих однопартийцев). Если дело и дальше так пойдет, оппонентам останется только кусать локти и сетовать на превратности политической судьбы.

- Ребята, на его месте должен быть я (из фильма «Бриллиантовая рука»).

В конце недели в Псков на межрегиональный слет молодежной организации «Справедливой России» съехались делегаты из четырнадцати субъектов РФ и статусные эсеры из Москвы - прежде всего отмечу приезд Анастасии Павлюченковой, лидера молодежной организации, автора Telegram-канала «Здрасьте, я Настя», партийного руководителя и со вчерашнего дня доверенного лица Владимира Путина на выборах. Несмотря на плотный график работы в Пскове, госпожа Павлюченкова побывала в студии «ПЛН FM» - дала большое интервью о целях приезда и работе эсеров. Компанию ей в этой студии составил лидер молодых псковских справедливороссов Станислав Оссовский, который, собственно, и выступил инициатором проведения слета именно у нас, в Пскове, он обещает вдохнуть в молодежную политику новую жизнь. Отчего Господин Рейтингомер задается вопросом: дескать, не получится ли так, что председателю регионального отделения «Справедливой России - За правду» Олегу Брячаку в будущем придется уступить штурвал молодому и энергичному однопартийцу?

Господин Оссовский уже прокомментировал эту гипотезу. Дал фото рукопожатия с Брячаком, которого назвал «наставником, а не конкурентом», и подпись: «я не из тех людей, кто вначале пожимает руки, работает вместе, а потом обстоятельства сложились иначе».

Ну а сам лидер псковских эсеров на неделе вновь отметился невеселым рассказом о сложном положении в бизнесе на очередной сессии областного Собрания, где помимо прочего слушали главу облздрава Марину Гаращенко, принимали решения по ряду важных вопросов и награждали достойных. На сегодня всё. Это была программа «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.