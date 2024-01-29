Рейтингомер: отставка Луневой, дежавю с Брячаком и экзамен для Гаращенко

Всем привет! На календаре понедельник, 29 января, и с вами вновь Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением об активности политиков, чиновников и других публичных персон.
Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это действия, которые имели положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.
-5 Сергей Федоров
Самую низкую оценку минус пять схлопотал экс-директор псковского муниципального казенного учреждения «Специализированная служба», бывший депутат гордумы от КПРФ Сергей Федоров.
Решением суда Федоров на два года лишен права занимать должности в органах МСУ, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.
-4 Кристина Лунева
Галерею неудачников недели с оценкой -4 продолжает Кристина Лунева, слетевшая с должности врио председателя областного комитета по молодежной политике. По нашей информации, серьезные претензии у руководства возникли в части работы по распределению грантов НКО и выполнения указаний начальства. Таким образом оправдался прогноз ПЛН: отмечая в 2023-м, что леди вытянула «счастливый билет» и оказалась на высокой должности, мы предупреждали: стремительные взлеты нередко заканчиваются быстрой потерей позиций.
-3 Антон Яковлев
Минус три достается директору особой экономической зоны «Моглино» Антону Яковлеву. Предприятие оспаривает в суде заключение Счетной палаты Псковской области, которая выявила: деньги, выделенные на создание инженерной инфраструктуры в границах ОЭЗ «Моглино-2», использованы нецелевым образом.
-2 Олег Брячак
«Опять двойка» и символический приз в номинации «Дежавю» получает депутат областного Собрания, предприниматель Олег Брячак.
Не так давно эсер уже обращался на сессии к региональному руководству с просьбой помочь, и в этом авторы Telegram-каналов увидели цену его лояльности властям. Так или иначе, господин Брячак, ранее уже побывавший в шкуре банкрота, вновь попал в тяжелую ситуацию.
-1 Александр Гаврилов
Минус один ставим главе спорткомитета администрации Пскова Александру Гаврилову - за традиционно низкую публичную активность и, мягко говоря, странный подход чиновников от спорта к ведению соцсетей.
Если судить по представительству комитета в Интернете, то ничего интересного в псковском спорте не происходит, да и вообще жизнь на аренах едва теплится. И это притом, что если верить официальной статистике, физкультурой и спортом у нас занимается чуть ли не каждый второй.
0 Юрий Грязнов
Экс-сотрудник Федеральной службы безопасности Юрий Грязнов назначен на должность временно исполняющего обязанности начальника управления спецпрограмм правительства Псковской области.
С плюсами-минусами тут разберемся позже.
+1 Николай Кузьмин
Активист псковского «Яблока» Николай Кузьмин решил помочь в сборе подписей штабу Бориса Надеждина, выдвиженца на президентские выборы от другой партии - «Гражданской инициативы» (официально поддержки Надеждина со стороны «Яблока» нет). Из-за чего оказался в центре внимания и подвергся жесткой критике как от извечных оппонентов, так и со стороны либеральной публики, в том числе уехавших за границу.
+2 Станислав Оссовский
В конце недели Псков стал на пару дней ни много ни мало молодежной столицей «Справедливой России». Партия проводила у нас межрегиональный слет своего молодежного актива. На форум собрались делегаты из многих субъектов РФ и статусные эсеры из Москвы.
Загадывать, что из этого выйдет и не получится ли так, что Брячаку придется уступить штурвал молодому и энергичному однопартийцу, не будем. Поживем-увидим, а пока первый шаг Оссовского оцениваем на +2.
+3 Игорь Романов
Плюс три ставим руководителю реготделения «Партии роста» Игорю Романову. Он побывал в Москве на съезде, который обсуждал вопросы объединения «ростовиков» с «Новыми людьми». Объявлено, что большинство региональных лидеров ПР претендуют на руководящие должности в объединенной партии.
Наверняка его кандидатура устроит региональную власть - чего не скажешь о секретаре областного отделения «Новых людей» Тамаре Новицкой, вызывающей в Доме Советов изжогу. Если Романов получит пост, то в областном Собрании следующего созыва он может претендовать на кресло, которое сейчас занимает депутат от НЛ Андрей Маковский.
+4 Марина Гаращенко
Плюс четыре заносит в свой актив глава регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.
Госпожа Гаращенко дала ответы на все вопросы, продемонстрировала понимание проблем и объяснила, как власть их решает. В целом комитет не замалчивает проблемы, что вновь продемонстрировала резонансная история с отравлением дошкольников в детском саду, и оперативно комментирует актуальную повестку - в частности, в облздраве развеяли слухи о закрытии гинекологического отделения псковской горбольницы.
+5 Андрей Турчак
Максимально высокую оценку плюс пять получает сенатор от Псковской области, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Как следует из направленного главе государства доклада, группа отработала более 42 тысяч обращений от участников спецоперации и их близких, утверждён единый стандарт региональных мер поддержки, на законодательном уровне выстроена комплексная система помощи участникам СВО, проведена другая социально значимая работа.
Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.
Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы правительства Псковской области, Псковского областного Собрания депутатов, «Единой России», «Справедливой России», социальные сети.