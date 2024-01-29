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Политика

Рейтингомер: отставка Луневой, дежавю с Брячаком и экзамен для Гаращенко

29.01.2024 16:27|ПсковКомментариев: 0

Всем привет! На календаре понедельник, 29 января, и с вами вновь Господин Рейтингомер со своим  субъективным мнением об активности политиков, чиновников и других публичных персон.

 

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это действия, которые имели положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. 

-5 Сергей Федоров

Самую низкую оценку минус пять схлопотал экс-директор псковского муниципального казенного учреждения  «Специализированная служба», бывший депутат гордумы от КПРФ Сергей Федоров.

Он и раньше попадал нам на зубок, а теперь его привлекли к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями и наказали за незаконную сделку.

Решением суда Федоров на два года лишен права занимать должности в органах МСУ, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

-4 Кристина Лунева

Галерею неудачников недели с оценкой -4 продолжает Кристина Лунева, слетевшая с должности врио председателя областного комитета по молодежной политике. По нашей информации, серьезные претензии у руководства возникли в части работы по распределению грантов НКО и выполнения указаний начальства. Таким образом оправдался прогноз ПЛН: отмечая в 2023-м, что леди вытянула «счастливый билет» и оказалась на высокой должности, мы предупреждали: стремительные взлеты нередко заканчиваются быстрой потерей позиций.

Кейс Луневой - это еще и пример кадровой работы, когда набирают «верных», а спрашивают как с «умных». Одно дело - быть чьей-то помощницей, и совсем другое - руководить работой структурного подразделения правительства. 

-3 Антон Яковлев

Минус три достается директору особой экономической зоны «Моглино» Антону Яковлеву. Предприятие оспаривает в суде заключение Счетной палаты Псковской области, которая выявила: деньги, выделенные на создание инженерной инфраструктуры в границах ОЭЗ «Моглино-2», использованы нецелевым образом.

Чем дело кончится, не знаем - но в очередной раз фиксируем негативный инфоповод, бросающий тень на предприятие, которое всё никак не становится витриной псковской экономики и тянущим ее вперед локомотивом.

-2 Олег Брячак

«Опять двойка» и символический приз в номинации «Дежавю» получает депутат областного Собрания, предприниматель Олег Брячак.

На сессии регионального парламента он снова поведал о сложностях в бизнесе - мол, после строительства дома компания «Монолит» осталась должна субподрядчикам десятки миллионов рублей, на нее подают на банкротство и т.д.

Не так давно эсер уже обращался на сессии к региональному руководству с просьбой помочь, и в этом авторы Telegram-каналов увидели цену его лояльности властям. Так или иначе, господин Брячак, ранее уже побывавший в шкуре банкрота, вновь попал в тяжелую ситуацию.

-1 Александр Гаврилов

Минус один ставим главе спорткомитета администрации Пскова Александру Гаврилову - за традиционно низкую публичную активность и, мягко говоря, странный подход чиновников от спорта к ведению соцсетей.

Работают с ними как во времена мэра Михаила Хоронена, при котором господин Гаврилов и пришел в администрацию, и не соответствуют современным трендам.

Если судить по представительству комитета в Интернете, то ничего интересного в псковском спорте не происходит, да и вообще жизнь на аренах едва теплится. И это притом, что если верить официальной статистике, физкультурой и спортом у нас занимается чуть ли не каждый второй.  

0 Юрий Грязнов

Экс-сотрудник Федеральной службы безопасности Юрий Грязнов назначен на должность временно исполняющего обязанности начальника управления спецпрограмм правительства Псковской области.

Как обычно бывает при назначениях, с вердиктом мы не спешим, фиксируем сам факт и ставим нейтральную оценку.

С плюсами-минусами тут разберемся позже. 

+1 Николай Кузьмин

Активист псковского «Яблока» Николай Кузьмин решил помочь в сборе подписей штабу Бориса Надеждина, выдвиженца на президентские выборы от другой партии - «Гражданской инициативы» (официально поддержки Надеждина со стороны «Яблока» нет). Из-за чего оказался в центре внимания и подвергся жесткой критике как от извечных оппонентов, так и со стороны либеральной публики, в том числе уехавших за границу.

Однако, как бы кто ни относился к его решению, надо отметить активность и готовность яблочника хоть что-то делать, а не сидеть сложа руки и только комментировать в соцсетях. Так что ставим плюс один.  

+2 Станислав Оссовский

В конце недели Псков стал на пару дней ни много ни мало молодежной столицей «Справедливой России». Партия проводила у нас межрегиональный слет своего молодежного актива. На форум собрались делегаты из многих субъектов РФ и статусные эсеры из Москвы.

Инициатором проведения слета именно у нас выступил  лидер молодых псковских эсеров Станислав Оссовский, обещающий вдохнуть в молодежную политику новую жизнь.

Загадывать, что из этого выйдет и не получится ли так, что Брячаку придется уступить штурвал молодому и энергичному однопартийцу, не будем. Поживем-увидим, а пока первый шаг Оссовского оцениваем на +2.

+3 Игорь Романов

Плюс три ставим руководителю реготделения «Партии роста» Игорю Романову. Он побывал в Москве на съезде, который обсуждал вопросы объединения «ростовиков» с «Новыми людьми». Объявлено, что большинство региональных лидеров ПР претендуют на руководящие должности в объединенной партии.

По мнению наблюдателей, по итогам поездки в столицу Романов вырвал очко в борьбе за лидерство в псковском отделении.

Наверняка его кандидатура устроит региональную власть - чего не скажешь о секретаре областного отделения «Новых людей» Тамаре Новицкой, вызывающей в Доме Советов изжогу. Если Романов получит пост, то в областном Собрании следующего созыва он может претендовать на кресло, которое сейчас занимает депутат от НЛ Андрей Маковский.   

+4 Марина Гаращенко

Плюс четыре заносит в свой актив глава регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Она уверенно прошла испытание в виде «парламентского часа» областного Собрания по теме льготного лекарственного обеспечения.

Госпожа Гаращенко дала ответы на все вопросы, продемонстрировала понимание проблем и объяснила, как власть их решает. В целом комитет не замалчивает проблемы, что вновь продемонстрировала резонансная история с отравлением дошкольников в детском саду, и оперативно комментирует актуальную повестку - в частности, в облздраве развеяли слухи о закрытии гинекологического отделения псковской горбольницы.

+5 Андрей Турчак

Максимально высокую оценку плюс пять получает сенатор от Псковской области, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

На неделе он, как глава рабочей группы по СВО, отчитался о результатах деятельности за год перед перед президентом Владимиром Путиным.

Как следует из направленного главе государства доклада, группа отработала более 42 тысяч обращений от участников спецоперации и их близких, утверждён единый стандарт региональных мер поддержки, на законодательном уровне выстроена комплексная система помощи участникам СВО, проведена другая социально значимая работа.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы правительства Псковской области, Псковского областного Собрания депутатов, «Единой России», «Справедливой России», социальные сети. 

Теги: #Рейтингомер
Источник: Псковская Лента Новостей
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