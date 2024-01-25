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Надеждин – наш компас земной

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.





«Человеку даруется надежда, и он использует ее как топливо, чтобы жить дальше. Без надежды никакое "дальше" невозможно»

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Главной интригой первого этапа президентской предвыборной гонки стал пока еще даже не кандидат Борис Надеждин. По этому случаю одни кусают локти, подобно герою «Бриллиантовой руки», рассуждая, что «на его месте должен был быть я», другие источают желчь и злобу, пытаясь очернить героя, третьи замерли в ожидании, не торопясь делать выводы о его политических перспективах. Кто вы, мистер Надеждин – калиф на час, очередной обладатель уорхоловских 15 минут славы, или новое слово и свежая кровь в изрядно потускневшей российской политике?

Борис Надеждин (Фото: Ведомости/PhotoXPress.ru)

Еще пару месяцев назад имя Бориса Надеждина было худо-бедно известно профессионалам большой политики да экспертам-политологам в пределах третьего транспортного кольца. Какой-то политик третьего эшелона, причем из олдов ушедшей эпохи – участник канувшего в лету «Союза правых сил» во времена, когда им рулил нынешний демиург политпроцессов Сергей Кириенко, тогда же побыл депутатом Госдумы один срок. В XXI веке много в чем участвовал, пытался все время куда-то избраться, но без большого успеха. Нет, я ни в коем случае не хочу сказать, что Надеждин – политический неудачник и сбитый летчик, просто таких «надеждиных» на просторах российского политпространства – тысячи. Какой-нибудь экс-депутат Госдумы от Псковской области Александр Васильев имел ровно такие же стартовые условия для участия в президентской гонке.

Случись эти выборы 2-3 годами раньше, ни секунды не сомневаюсь, что у Бориса Надеждина не было бы ни единого шанса – его просто затоптали бы конкуренты на условно либеральном фланге. Но так исторически сложилось, что «поляну» настолько зачистили, а политический климат в стране так засушили, что на этом безрыбье и Надеждин стал, извиняюсь за тавтологию, воплощением надежды на альтернативный путь.

Но, как любой неофит на либеральном (в современном российском толковании этого понятия) фланге, он мгновенно стал яблоком раздора для достаточно широкой, но крайне разрозненной российской демократической оппозиции. Более других, как это принято, усердствуют максимально удаленные и совершенно непричастные к российской политике политические релоканты. Одни вопят, что «либерал-то не настоящий», «кремлевская марионетка», «очередной выкормыш Старой площади» и т.д. Другие сокрушаются, что на таких выборах «правильного» кандидата быть в принципе не может. Вот, мой добрый знакомый и, к сожалению, иностранный агент по версии Минюста, журналист Константин Эггерт давеча написал в своем Telegram-канале: «Ставя подпись хоть за святого Франциска, вы легитимируете "референдум" 2020 года» (речь о принятии поправок в Конституцию РФ). Жаль, крайне близорукая позиция. Мне лично очень грустно смотреть на то, как российская оппозиция старается, главным образом, не испачкать свое белое пальто. Все кандидаты плохие, ситуация неподходящая, поэтому мы ни в чем не участвуем, презрительно смотрим со стороны на то, как там эти «надеждины» трепыхаются. Отчасти из-за этого интеллигентского высокомерия российской оппозиции ее кандидаты и набирают статпогрешность на любых выборах, хотя жизнь в стране, мягко говоря, не сахар. Но людям не нужны такие кандидаты, которые стоят в «белых польтах», опасаясь замарать маникюр в российских политических нечистотах. Есть и такие, кто готов чуть ли не канонизировать Надеждина, навешивают ему дурацкий ярлык «последнего либерала», коим он, разумеется, не является. К счастью, есть и прагматики, убежденные, что, во-первых, любая альтернатива лучше, чем ее полное отсутствие, во-вторых, в политической программе Надеждина есть много интересного и привлекательного. Прежде всего, конечно, тема завершения СВО. Так почему же не поддержать такого кандидата на данном этапе исторического развития, считают политические прагматики. А что будет потом – будет потом.

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Главный вопрос: пропустят Бориса Надеждина в итоговый бюллетень для голосования на выборах президента России или найдут, за что снять с пробега? Понимаем же, что если система захочет, то найдет сотню причин, по которой кандидат Надеждин не может быть кандидатом в президенты, даже если собранные в поддержку его выдвижения подписи будут идеальными, а сам он окажется человеком без судимости, иностранного гражданства, зарубежной недвижимости и счетов в швейцарском банке. Аргументов за и против снятия Надеждина, скорее всего, примерно поровну.

Не секрет, политблоку администрации президента важно показать высочайший уровень легитимности – это самая уязвимая часть процесса, с учетом огромного рейтинга главного кандидата. Нужен внятный плюрализм идей, а без Бориса Надеждина политический спектр будет явно не полным. Все же понимают, что Владислав Даванков, представляющий партию-проект «Новые люди», в полной мере даже не является оппозиционером.

С другой стороны, многие рассуждают, что не стоит так уж беспокоиться о проблеме легитимности. Не нужно себя обманывать, говорят эти люди, вся ваша легитимность – ничто иное, как очередная попытка понравиться Западу. Ведь это им мы всю постсоветскую историю доказываем, что у нас честные выборы, а победивший кандидат легитимен чуть более, чем полностью. Притаскивали сюда разные миссии ОБСЕ и толпы иностранных наблюдателей, чтобы им там что-то доказать. Понятно, почему это делали раньше. А теперь-то зачем? Мосты сожжены, наши бывшие западные партнеры усердно поставляют Украине оружие, которое потом сбивает наши самолеты, а мы по инерции пытаемся прогнуться перед Западом, типа у нас – самые легитимные выборы. Плевать на стороннее мнение, считают эти люди, призывают брать пример с Америки, которая всегда в гробу видала мнение международного сообщества о выборах в США. И требуют не пускать Бориса Надеждина на выборы, потому что не место в итоговом бюллетене «кандидату против СВО».

Среди противников допуска есть те, кто полагает, что Надеждин может набрать опасно высокие проценты. Есть такая точка зрения, но мне она представляется по-детски наивной. Ни черта он не наберет. Во-первых, потому, что Россия — это не банановая республика, где за 2-3 месяца можно слепить кандидата, организовать кампанию и выиграть выборы. Нужна многолетняя история и серьезная разветвленная партийная структура. Во-вторых, российский электорат дьявольски консервативен и инертен – о чем говорить, если многие продолжают, мечтая о переменах, голосовать за КПРФ. А тут у нас такой «черт из табакерки», без году неделя кандидат, не имеющий доступа в СМИ и поддержки крупных финансово-промышленных групп, с туманными перспективами уже со старта избирательной гонки. Известность его в масштабе страны до последних недель была минимальна, а политическая субъектность неочевидна. Так с чего тут что-то заметное набрать? Не надо забывать, что Надеждину, в случае допуска на выборы, придется конкурировать за, по сути, один электорат с Владиславом Даванковым.

Но и при таких вводных «клан перестраховщиков» убежден, что нужно все же зачистить клиента, а то, как бы чего не вышло. Вон как попер, смотрите, весь политический Телеграм только и говорит, что о Надеждине и его шансах на успех…

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Как оно в итоге окажется, мы сегодня не знаем. 50 на 50, хотя абсолютное большинство аналитиков считают, что Бориса Надеждина с выборов все же снимут. Уж больно прытким оказался, вместо работы скромным бэк-вокалистом и плясках на подтанцовке, активно тянет на себя одеяло и норовит исполнять «первую скрипку».

Когда Борис Надеждин только появился в амплуа потенциального кандидата, многим это показалось смешным и несерьезным. Очередной фрик ломится во власть с черного хода. Политический «чушпан», говоря нынче снова модным языком советской улицы второй половины 1980-х. И в мыслях не было, что он сможет организовать внятную кампанию, собрать необходимые подписи, но вот, смотрите-ка, кажется, собрал и готов сделать следующий ход в игре.

Это, кстати, хороший наглядный урок снобам и менторам из партии «Яблоко». Демонстративно сдавшись перед трудностями, они снова оттолкнули своего избирателя. А ведь «Яблоку» было в разы легче собрать эти подписи за выдвижение своего кандидата. У них есть бренд, партия, разветвленная партийная структура, наконец, известное имя вождя. Все, о чем Борис Надеждин может только мечтать. Но нет, «белые польта» и ровненький маникюр опять оказались важнее. Зассали, уж простите за неинтеллигентский слог, в этом участвовать. А вечный лидер Григорий Явлинский уехал поправлять здоровье в Германию. Ну дай бог ему здоровья и долгих лет.

А Надеждин, как минимум, не зассал. Уже за это ему человеческий респект и уважение. И пусть он окажется в итоговом бюллетене, сколько бы в итоге ни набрал голосов.

Константин Калиниченко