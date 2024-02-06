Политика

«Гонки по вертикали»: выборы без Надеждина, первый АПМ и продолжение мунреформы

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте, дорогие друзья! В центре внимания сегодня - несколько актуальных тем. Во-первых, это ход кампании по выборам президента. Самое интересное здесь в последние дни связано с фигурой Бориса Надеждина, который за несколько недель превратился ни много ни мало в «последнюю надежду либеральной оппозиции», представители которой спорили, расходились во мнениях о кандидате, но и выстраивалась в очереди, чтобы поставить подпись в поддержку его выдвижения. Даже видели в этом такой, едва ли не единственный, не запрещенный сейчас способ публичного протеста. А собрать требовалось не менее ста тысяч автографов. В последний день сдачи подписей штаб Надеждина подписи сдал, однако вопрос, зарегистрируют или нет, оставался открытым. Вернее даже так - официально вопрос и сейчас не закрыт, Центризбирком, видимо, завтра примет решение - но после заявления представителя выдвинувшей кандидата партии «Гражданская инициатива» о том, что ЦИК обнаружил более пятнадцати процентов брака в подписях, можно с большой долей уверенности прогнозировать, что Надеждина не зарегистрируют - запятую в амфиболии «Зарегистрировать нельзя отказать» можно ставить, не боясь ошибиться. Таким образом подтверждаются прогнозы скептиков.

В экспертной среде высказываются три основных версии относительно того, почему это произойдет. Согласно первой - всё лежит на поверхности: Надеждин, заявившись на выборы, ни на что особо не рассчитывал, а когда неожиданно оказался в центре внимания и превратился чуть ли не в символ оппозиции, погнался за количеством подписей, не придавая большого значения качеству, главное было в сжатые сроки собрать необходимое количество - отсюда высокий процент брака.

Сторонники второй версии, в основном представители той самой либеральной оппозиции, исходят из того, что Надеждин являлся единственным из заявившихся на выборы, кто выступал с антивоенной позицией, и в целом заявления кандидата шли в разрез с политикой Путина. Окажись такой кандидат на предвыборной дистанции, а его фамилия в бюллетене для голосования - процент его поддержки показал бы уровень протестных настроений. А Кремлю это не надо, считают сторонники этой версии.

Наконец третья гипотеза строится на том, что Надеждин, как и ряд других сошедших с дистанции кандидатов, - не более чем системный игрок, не самостоятельный, а проект не то Кремля, не то Лубянки. На первом этапе избирательной кампании такие кандидаты придали процессу представительности, красок, даже карнавальности, было продемонстрировано, что у нас претендовать на участие в президентской гонке могут многие. А теперь, как говорится, мавр сделал свое дело - мавр может уходить, продолжая кандидатопад последних дней и уступая место четырем основным уже зарегистрированным претендентам: действующему президенту Владимиру Путину и представителям парламентских партий - коммунисту Николаю Харитонову, председателю ЛДПР Леониду Слуцкому и Владиславу Даванкову от «Новых людей». Таковы основные версии - а какой придерживаться, каждый волен решать сам.

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Теперь о том, что происходит у нас в регионе. Предвыборная кампания идет пока ни шатко, ни валко. В основном в заявлениях партийцев в основном всё в будущем времени - дескать, скоро начнем, и это будет интересно и ярко. По крайней мере, это обещают сторонники кандидата от «Новых людей» Владислава Даванкова. Псковские либерал-демократы ждут приезда «автобуса ЛДПР», традиционно колесящего по стране перед выборами, но уже, понятно, не с портретом Жириновского, а со Слуцким. С приездом этого автобуса на города и районы и прольется традиционный элдэпээровский агитационный дождь. А пока появились первые агитационно-пропагандистские материалы - газета за кандидата от КПРФ Николая Харитонова; ее рассовывают по почтовым ящикам местные коммунисты во главе с секретарем обкома Дмитрием Михайловым.

К слову, псковские зюгановцы еще и в Питер сгоняли на встречу со своим кандидатом, который говорит про себя: «Я как д’Артаньян - 20 лет спустя», имея в виду, что в 2004-м он уже участвовал в президентских выборах. Справедливости ради замечу, что этим сравнением с мушкетером товарищ Харитонов, конечно, очень сильно польстил себе - ибо понятно, что д’Артаньян тут отнюдь не он. Что касается кампании фаворита, то как мы уже отмечали: тут наблюдаем нестандартный формат - по крайней мере пока. Ни газет, ни иного АПМ в поддержку кандидата Владимира Путина нет, зато день изо дня идут новости из недавно открытого в Пскове штаба общественной поддержки - там то самбисты, то пожарные, то социальную догазификацию обсуждают, то социальные пособия.

Как говорится, всё это очень интересно, но к привычному избирательному процессу прямого отношения не имеет - на электоральных результатах не скажется. Так или иначе, продолжаем следить за ходом кампании и, как всегда перед выборами, Псковская Лента Новостей предоставляет возможность высказаться представителям всех основных политических сил. На площадке Общественного центра Псковской Ленты Новостей и в эфире «ПЛН FM» мы проводим круглые столы, дебаты, уже завтра организуем поединок между первым секретарем обкома КПРФ Петром Алексеенко и региональным координатором ЛДПР Антоном Минаковым. А в четверг выйдет очередной выпуск «Дневника выборов-2024» с экспертом, руководителем общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области Ильей Стрелковым. В прошлый раз удивил - развенчивая первые предвыборные вбросы дезинформации, придал наглядности и устроил эдакий перфоманс - уничтожил шарики с надписью «Фейк».

В том, что попытки вбросить фейки и устроить провокации, спланированные из-за границы, будут предприниматься и дальше, не сомневается и политический вице-губернатор Псковской области Александр Серавин. На прошлой неделе в эфир «ПЛН FM» вышло большое интервью с ним. Дал ответы на вопросы об изменении политического ландшафта за время губернаторства Михаила Ведерникова, рассказал, как оценивает потенциал оппозиции, в чем видит угрозы и вызовы президентской кампании. Плюс ответил на вопросы о муниципальной реформе.

Александр Серавин, заместитель губернатора Псковской области: Эти решения принимают районные собрания. Единственное, мы, конечно, все знаем, что готовимся к большой муниципальной реформе. Должен быть закон, он рассматривается в Государственной Думе.

Ну то есть: Госдума после мартовских выборов примет закон «Об общих принципах местного самоуправления в единой системе публичной власти», а пока решение относительно преобразований районов в муниципальные округа должны принимать на местах. Однако, по нашим данным, работа в этом направлении закипела. Да, пока действует объявленный Москвой негласный мораторий на подобные пертурбации до окончания президентских выборов, но в любом случае готовиться надо. Можно предположить, что уже с апреля всё завертится, так как выборы будут не за горами - напомню, единый день голосования у нас в сентябре. Решение задач в районах и Великих Луках, о чем я подробно рассказал в недавней публикации «2024: вызовы, угрозы, ожидания» на ПЛН, никто не отменял.

Поэтому уже сейчас работа ведется, идет анализ ситуации в районах, где пройдут выборы - Дновский, Усвятский, Бежаницкий, вероятно, Гдовский. В двух последних можно ожидать смену глав. По информации ПЛН, гдовский руководитель Алексей Васильев может вернуться в силовые структуры, а его вероятным сменщиком называют экс-депутата Псковского областного Собрания Олега Грицаева, недавно десантировавшегося в районе и занявшего кресло первого заместителя главы администрации. Что до Бежаниц, то это один из самых стабильных районов, всегда показывал высокий результат голосования за власть. Как говорят, район может остаться без опытного и авторитетного главы Сергея Михеева, который, по словам наших источников, вроде бы намерен сменить род деятельности. Так что изменения продолжаются. Как и прежде мы будем внимательно следить за ними.

А на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба областного отделения КПРФ, Telegram-канал Бориса Надеждина