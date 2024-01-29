Политика

2024: вызовы, угрозы, ожидания

Псковская Лента Новостей предлагает вашему вниманию статью, посвященную вызовам и угрозам 2024-го. Как наверняка знают наши постоянные читатели, такие материалы редакция традиционно публикует в начале каждого года. В них мы всматриваемся в горизонт и пытаемся разобраться, какие из значимых процессов общественно-политической жизни скорее всего пройдут без сучка и задоринки, а где представителям псковского политического класса стоило бы подстелить соломки.

Порой нас упрекают в том, что мы сгущаем краски, нагоняем страхов, ищем черную кошку в темной комнате. Но такова наша роль: рассматривать различные варианты развития событий, размышлять, прогнозировать, говорить о возможных последствиях проблем, которых как и прежде немало. Да, фиксируя ситуацию в общественно-политической сфере в Псковской области по состоянию на начало 2024 года, следует сказать, что в целом она стабильна, все основные процессы находятся под контролем команды обладающего высоким рейтингом (что подтвердили прошлогодние выборы) и начавшего свой второй губернаторский срок Михаила Ведерникова. Абсолютное большинство представителей политического класса лояльно областному руководству, а оппозиция слаба, весьма пассивна, не очень заметна, ресурсно не обеспечена и серьезной угрозы для власти не представляет.

То есть вроде бы беспокоиться власти не о чем, но, как известно, жизнь полна неожиданностей. С этим сталкивался каждый из псковских губернаторов.

Для примера возьмем январь этого года, когда, во-первых, разразился мусорный кризис (и всем стало очевидно, что до решения проблем в этой сфере на шестом году реформы еще очень далеко), во-вторых, последовали отставки кадров, на которые еще вчера возлагались большие надежды, в-третьих, происходили другие неожиданности из разряда не самых приятных. А ведь, помимо сугубо внутренних проблем Псковской области, есть еще и общие для всех регионов страны факторы, связанные с внутренней и внешнеполитической повесткой, - такие, как СВО, президентские выборы, вопросы социально-экономического развития, окончательное встраивание местного самоуправления в вертикаль власти и многие другие. Об этом и пойдет речь в данном материале.

Выборы президента: без права на ошибку

Уже через полтора месяца, в течение трех дней 15-17 марта, в России пройдут главные выборы всего электорального цикла - президентские. Избирательный марафон стартовал в конце минувшего года. Наряду с представителями трех парламентских партий уже зарегистрирован действующий президент Владимир Путин - и, по заявлению руководителей его предвыборного штаба, он начинает свою кампанию.

Выполнение поставленных федеральным центром задач на выборах главы государства - важнейшая задача для всего губернаторского корпуса России. Как показывает практика, от этого во многом зависит оценка деятельности региональных руководителей и их карьерное будущее. Главное здесь - обеспечить легитимность избирательного процесса и высокую явку (в СМИ нередко называется отметка в 70% и выше), продемонстрировать широкую общественную поддержку курса действующего президента, провести кампанию четко, не допустив нарушений законодательства, грубых промахов и ошибок.

Проще говоря, нельзя накосячить. Это с одной стороны, а с другой - необходимо обеспечить высокий электоральный результат «кандидата №1» - как минимум, 75% голосов избирателей.

С учетом сложившейся на данный момент общественно-политической ситуации, отсутствия серьезной оппозиции, результатов предыдущих выборов в регионе, внушительного опыта Михаила Ведерникова (в прошлом, напомним, сотрудника администрации президента РФ ), а также наличия профессиональной команды во главе с «политическим» вице-губернатором Псковской области Александром Серавиным можно говорить о том, что ставящиеся Москвой задачи не то что вполне реализуемы, а есть основания рассчитывать на достижение рекордных показателей.

Однако есть и риски. Различные эксперты, в зависимости от их политических взглядов, называют свои версии основных угроз на текущих выборах. Во-первых, это недостаточно высокая явка по причине того, что выборы с невысокой степенью конкуренции (по сути референдумного типа). В связи с чем усилия властей направлены на увеличение явки. С другой стороны, сами власти делают кампанию неяркой и лишают ее остроты. Вторая угроза - чересчур рьяное применение административного ресурса особо ретивыми сотрудниками на местах. И, наконец, третье - возможное вмешательство в избирательный процесс сил, рассчитывающих поставить под сомнение легитимность выборов, дискредитировать их и попытаться расшатать ситуацию.

Примечательно, что вице-губернатор Александр Серавин в недавнем интервью радио «ПЛН FM» обозначил все эти угрозы, особо отметив исходящую от враждебных РФ сил и поддерживаемых ими иностранных агентов. «Наши враги будут пробовать делегитимизировать выборы, будут призывать не ходить на сами выборы. Можно сказать, не идешь на выборы - делаешь подарок врагу», - с использованием лексики военного времени обрисовал ситуацию «политрук» областного правительства.

При этом Александр Серавин не считает угрозу использования административного ресурса серьезной проблемой, хотя давно известно, что в рядах чиновников хватает тех, кто в стремлении угодить начальству, выглядеть «большим роялистом, чем сам король» и заработать дополнительные очки, готовы расшибить лоб. Тем более это важно понимать в ситуации, когда за предвыборной кампанией в Псковской области и в целом за ситуацией в нашем приграничном регионе наверняка будут очень внимательно следить за границей, в том числе уехавшие из страны бывшие псковские журналисты и блогеры, ищущие и распространяющие в сети любой негатив.

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Муниципальная реформа: продолжение следует

Как считают эксперты, отложенное ранее принятие закона «Об общих принципах местного самоуправления в единой системе публичной власти» может произойти уже в 2024 году. О принятом в Кремле решении провести муниципальную реформу только после окончания президентских выборов неоднократно сообщали со ссылкой на информированные источники федеральные СМИ. Причины этого понятны: действующая модель так или иначе работает, занятые в системе МСУ служащие взаимодействуют с гражданами, обеспечивают жизнедеятельность в городах и районах - оставлять этих людей фактически вне системы на этапе проведения важнейших выборов было бы неправильно и недальновидно. Таким образом, изменения в системе МСУ, призванные окончательно встроить местное самоуправление в вертикаль власти, сделать модель более простой, одноуровневой и - основное - подчинить глав губернаторам, в обозримом будущем станут обязательными для всех.

По сути, администрацией президента введен негласный мораторий на любые пертурбации в регионах до окончания выборов.

В Псковской области, как и в ряде других субъектов РФ, этот процесс уже стартовал и идет опережающим путем. В 2023 году муниципальная реформа прошла в восьми районах, которые были преобразованы в муниципальные округа - Печорский, Струго-Красненский, Невельский, Опочецкий, Пыталовский, Красногородский, Новоржевский и Локнянский.

Отвечая на вопрос о возможном продолжении реформы, областные чиновники не раз заявляли, что инициатива, как и прежде, должна исходить с мест. Однако и без этого понятно, что реформа будет продолжаться, какие бы мнения не были на местах (наглядный пример - Новоржевский район, где глава-яблочница выступала против, а реформа была проведена). Теперь на очереди районы - как те, где в 2024-м должны пройти плановые выборы глав (Дновский, Усвятский, Бежаницкий), так, вероятно, Гдовский и другие. По нашей информации, как минимум, в двух районах (Гдовском и Бежаницком) произойдет ротация глав.

Рано или поздно в орбиту муниципальной реформы обязательно будут включены Великие Луки. Это аксиома, не требующая доказательств. В системе пирамиды власти контроль над вторым по значимости городом региона и его промышленной столицей является одним из главных приоритетов. Решение этой задачи крайне важно для областного руководства. Установить контроль в той или иной степени пытался ряд псковских губернаторов. Однако, в силу объективных и субъективных обстоятельств, в Великих Луках сложился уникальный «полуавтономный» режим, с одной стороны, лояльный областному руководству, с другой - самодостаточный в управлении. Таким образом, руководству города - группе главы города Николая Козловского около 20 лет удавалось сохранить относительную самостоятельность.

Попытки «регионалов» вмешаться в ситуацию мы наблюдали в последние годы неоднократно, в том числе в 2023-м с его памятной многим губернаторской критикой руководства Великих Лук, посланным туда десантом областных чиновников и последующей демонстрацией поддержки главе администрации города Андрею Беляеву. Каким будет продолжение? С одной стороны, в Доме Советов ясно дали понять: Великим Лукам необходимо менять двуглавую модель управления городом и идти по «псковскому сценарию», где при отказе от двуглавой модели бразды правления оказались в руках члена команды Михаила Ведерникова Бориса Елкина, ставшего по сути «вице-губернатором по Пскову». С другой стороны, в областном правительстве поясняли, что спешить с преобразованиями и продавливать решения не будут, а дождутся, когда «созреют» соответствующие условия. «Мы не будем никого заставлять», - прямо заявил Михаил Ведерников в предновогоднем интервью «ПЛН FM» и напомнил, что везде в муниципальных образованиях есть свои нюансы и особенности, кого-то устраивает, что он «хозяин, и никто ему не указ». По словам губернатора, он изначально был сторонником той модели, которая теперь функционирует в Пскове - при ней один глава «получает по башке, но и спасибо тоже ему говорят», а не происходит так, как при двуглавой модели, когда «по башке» - одному, а благодарят другого.

Позиция областного руководства понятна, но главный вопрос - когда те самые условия в Великих Луках «созреют», и что будет для этого делаться? Тут важно понимать, что в городе на Ловати за многие годы сложилась собственная, в чем-то уникальная модель, наработаны определенные практики, есть убежденные сторонники существующей системы управления городом, во главе которой стоит авторитетный руководитель. К тому же в «южной столице» очень не любят, когда им навязывают изменения и реформы. С учетом сказанного в Великих Луках можно прогнозировать различные варианты развития событий. при любом сценарии, для решения задачи в краткосрочной перспективе, необходим роспуск Великолукской городской Думы и досрочные выборы уже в условиях проведения муниципальной реформы. Однако формы реализации планов и сроки зависят от ряда факторов, в том числе от принятия федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в единой системе публичной власти», о котором мы говорили ранее. Как конкретно будут развиваться события, как раз и покажут 2024-й и 2025-й.

Фактор СВО: далекое-близкое

Уже почти два года темой №1 в России остается ход специальной военной операции, начатой в феврале 2022-го. Если поначалу звучали оптимистичные прогнозы, согласно которым всё может завершиться достаточно быстро - в течение нескольких недель или в крайнем случае через несколько месяцев, то теперь всем понятно, что это надолго. По мнению большинства экспертов, конфликт перешел в затяжную фазу и продлится как минимум несколько лет. Напомним, что на исходе минувшего года президент России в очередной раз заявил о том, что мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в спецоперации, а среди основных здесь, как и прежде, денацификация и демилитаризация. С другой стороны, официальный Киев также демонстрирует готовность продолжать конфликт, а поддерживающие его страны Запада заявляют, что намерены и дальше оказывать военную и финансовую поддержку с тем, чтобы нанести России «стратегическое поражение». Не будучи экспертами в военной сфере, выскажем обывательское мнение и сделаем предположение: к принципиальному изменению ситуации и значительной корректировке позиций одной из сторон конфликта может привести только кардинальное изменение в зоне проведения СВО, а до этого, судя по сообщениям, очень далеко.

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Таким образом, в 2024 году противостояние, очевидно, не закончится. Его влияние будет ощущаться в том числе в Псковской области - приграничном регионе с большим количеством военнослужащих и членов их семей, которых по понятным причинам тема СВО волнует больше других. Но и те, кто поначалу воспринимали спецоперацию как нечто удаленное, уже неоднократно могли убедиться: на самом деле все ближе, чем могло показаться. Напомним, в прошлом году в Псковскую область прилетели первые беспилотники.

Тогда, после атаки дронов на Псков, сотни жителей области подали заявления на вступление в ряды «Дружины». По словам губернатора, этот отряд активных местных жителей из разных муниципалитетов помогает властям обеспечивать безопасность на территории области и сыграл значимую роль в предотвращении атак беспилотников. Отметим, что угроза никуда не исчезла: не далее как утром 31 января стало известно: ночью ПВО уничтожила беспилотник в Псковской области, об этом сообщило Минобороны.

Всё это происходит на фоне роста напряженности в отношениях России с соседями - членами НАТО, которые прямо заявляют о подготовке к глобальной войне. В Прибалтике выгоняют из страны русских, там собираются строить линию обороны и в целом демонстрируют враждебное отношение.

Еще одним серьезным фактором является угроза проведения второй волны мобилизации, которая связана с ситуацией на фронте.

По сообщениям СМИ, на Украине готовятся привлечь в армию еще порядка полумиллиона человек, что в свою очередь актуализирует тему возможной второй волны частичной мобилизации в России (первая волна проходила в конце 2022-го). Власти заявляют, что пока в мобилизации нет необходимости, однако многие при интерпретации этих слов делают акцент не на «нет», а на «пока». В целом, как фиксируют социологи, в обществе накопилась усталость от конфликта, и большинство сограждан ждут его завершения.

Социально-экономическая ситуация: тревожные прогнозы

Наряду с вопросами глобальной повестки людей волнуют их каждодневные проблемы, житейские вопросы, а они в значительной мере связаны с экономическим положением - и всей страны в целом, и каждого человека в отдельности. Вопреки крайне пессимистичным прогнозам, которые озвучивали многие экономисты начиная с февраля-марта 2022-го, ситуация в стране и Псковской области остается достаточно стабильной - по крайней мере, апокалиптические пророчества в духе «всем кирдык и всё накроется медным тазом» - не оправдались. Более того, отечественная экономика закончила минувший год с ростом ВВП заметно выше мировых темпов, государство выполняет социальные обязательства, первые лица отмечают рекордно низкую безработицу, на основе цифр Росстата заявляют о росте зарплат и доходов населения. Однако как бы бодро ни звучали эти заявления (мол, все антироссийские санкции мы пережили, приспособились, переориентировались, нашли новые рынки сбыта и т.д.), следует признать: цифры экономического роста во многом обусловлены показателями военно-промышленного комплекса. 2024 год страна живет со значительно увеличившимся военным бюджетом. Соответственно, что бы там ни заявляли власти о выполнении всех ранее взятых обязательств и продолжении социальных программ, денег в бюджете, при этом изменении баланса, на всё может и не хватить. Напомню, что Псковская область входит в число десяти малообеспеченных субъектов РФ, которые получают серьезную поддержку из бюджета страны. В целом наш регион крайне зависим от федерального центра. Михаилу Ведерникову удается привлекать дополнительные средства благодаря работе в министерствах и ведомствах в Москве. Однако как с этим будет дальше - никто не знает, так как перед страной стоят непростые задачи.

Санкционное давление со стороны Запада ощущается - и, вне всяких сомнений, оно будет продолжаться, а ситуация в экономике - как в целом по стране, так и в Псковской области в частности - будет оставаться непростой. Рост цен на продукты питания и товары, повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги ухудшают социально-экономическое положение людей.

Вдобавок, по заключениям экспертов, в последнее время в российской экономике сформировался целый ряд проблем, которые могут стать хроническими и способны серьезно влиять на ее развитие. Так, наблюдаемый дефицит на рынке труда стал одной из причин ускорения инфляции. Рост зарплат в борьбе за работников существенно опережает повышение производительности труда, что помимо прочего обуславливает рост цен. Всё это рождает вопросы о том, сможет ли Россия и дальше успешно противостоять антироссийским санкциям, нести тяжелое бремя расходов на ведение спецоперации и при этом реализовывать задачи по развитию страны? От ответов на эти вопросы в значительной мере зависит социально-экономическое самочувствие граждан, которое в свою очередь способно влиять на общественные настроения, ход политических процессов, в том числе выборов, о которых уже было сказано.

В данной статье о вызовах и угрозах, которые стоят перед политическим классом и в целом перед Псковской областью, мы обозначили только ряд важных факторов, которые, по нашему мнению, будут влиять на ход событий и в значительной мере определять повестку. Однако только этими темами круг актуальных вызовов не ограничивается. Их намного больше, чем описано в этом материале. В будущем Псковская Лента Новостей продолжит разговор на важные темы общественно-политической и социально-экономической жизни. В целом в 2024 году мы продолжим внимательно следить за развитием событий, будем анализировать важные процессы и тем самым помогать читателям ПЛН лучше разбираться в сути явлений.

Александр Савенко