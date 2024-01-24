Политика

Президентские выборы. На старте

Псковская Лента Новостей начинает реализацию информационно-аналитического проекта, посвященного выборам президента России.

Напомним, всесторонне и объективно освещать ход важных избирательных кампаний в рамках «долгоиграющих» спецпроектов - многолетняя традиция ПЛН. Естественно, мы не можем нарушить ее перед выборами, которые называют главным политическим событием 2024 года. Голосование пройдет 15-17 марта. До этого времени планируем опубликовать серию статей, в которых будем информировать читателей о ходе кампании, вспомним историю президентских выборов, проведем сравнительный анализ программ кандидатов, их агитационно-пропагандистских материалов и методов ведения предвыборных дебатов. В первой публикации цикла мы дадим общую оценку общественно-политической ситуации в Псковской области на старте кампании, обозначим ряд вызовов и угроз, а также очертим круг кандидатов.

Как наверняка помнят старожилы, в былые времена Псковская область неоднократно удивляла всю страну результатами голосования на федеральных выборах, то попадая в так называемый «красный пояс», то оказывая рекордную поддержку ЛДПР, то еще как-нибудь изумляя своими электоральными предпочтениями. Однако всё это, как сказал бы классик, «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой», а в последние годы итоги выборов в регионе четко коррелируют с общероссийскими показателями.

Образно говоря, результаты партий и кандидатов на федеральных выборах в Псковской области - это теперь та самая «средняя температура по больнице».

Не вдаваясь в детальный анализ итогов кампаний последних лет, обозначим главное: раз за разом жители Псковской области поддерживают «партию власти» и ее кандидатов. Как неоднократно отмечено обозревателями, причины этого вполне очевидны и заключаются в том, что общественно-политическая и социально-экономическая ситуация у нас в целом стабильна, в условиях «вертикали власти» региональное руководство контролирует все основные процессы, происходящие на территории Псковской области, а оппозиция слаба и не обладает ресурсами (организационными, кадровыми, финансовыми, информационными и другими), которые позволяли бы ей бороться на выборах за победу. Описанная ситуация сохраняет актуальность и в настоящее время. То есть в целом Псковская область уже давно не может быть отнесена к «политическим аномалиям», в ней протекают ровно те же самые процессы, что по всей России, и стартовавшая президентская кампания в Псковской области - тому наглядное подтверждение.

Список участников предвыборного забега в настоящее время можно условно разделить на три категории (основной критерий здесь - стоящие перед кандидатами задачи и их потенциал).

К первой следует отнести безусловного фаворита - действующего президента Владимира Путина. О своем решении баллотироваться на новый срок и участвовать в выборах в порядке самовыдвижения глава государства объявил в декабре 2023 года. В поддержку его выдвижения выступил ряд общественно-политических объединений, в том числе партия «Единая Россия» и Общероссийский народный фронт. Представители этих и других объединений вошли в инициативную группу и избирательный штаб кандидата. В декабре-январе в регионах, в том числе в Псковской области, было собрано порядка трех миллионов подписей. Сторонниками Путина подчеркивается, что это в три раза больше, чем было собрано в 2018-м и в десять раз больше, чем требуется по закону (300 тысяч). Как понимают абсолютно все, главный результат выборов легко прогнозируем (порядка 90 процентов за фаворита при явке не менее 70%). Таким образом, необходимости решать привычные для любых кандидатов задачи по повышению степени узнаваемости и росту рейтинга у команды Путина объективно нет - здесь требуются не усилия в электоральной плоскости, а демонстрация общественной поддержки. В связи с чем наблюдается достаточно нестандартные формы публичной активности. В качестве примера приведем создание в регионах Штабов общественной поддержки.

В Пскове ШОП был открыт 15 января, он объединил сторонников президента из числа самых разных общественных групп -волонтеров, участников СВО и членов их семей, молодых предпринимателей, спортсменов и т.д. В уже прошедших мероприятиях видим элементы форумов, гайд-парка, круглых столов на актуальные темы, непосредственно не связанные с выборами. Следует признать, что это новая форма работы в период проведения выборов. При этом традиционных методов ведения предвыборной работы - распространения печатных агитационно-пропагандистских материалов, обхода избирателей «от двери к двери» и других приемов - до сих пор не видно.

Отметим, что некоторым региональным политикам, в том числе тем, кто ранее бывали доверенными лицами «кандидата №1», приходится непросто - им с трудом удается найти свое место в нестандартной кампании и играть отведенную им роль.

И этом притом, что важнейшая задача, стоящая перед представителями политического класса, - не совершить грубых ошибок, проще говоря, не накосячить в ситуации, когда ставится задача обеспечить на выборах легитимность, не допустить нарушений избирательного законодательства, не дать никому повода поставить под сомнение честность процесса.

А как вы понимаете, испортить всё ошибками - достаточно легко: у нас хватает тех, кто, желая выслужиться перед начальством, готов расшибить лоб. Понятно, что перед главными выборами всего электорального цикла за происходящим в приграничном регионе будут внимательно следить многие, в том числе уехавшие за границу бывшие псковские журналисты и блогеры-наймиты - будут искать, к чему придраться, и далее, как пел Владимир Высоцкий, «а потом про этот случай раструбят по Би-Би-Си».

Ко второй группе кандидатов отнесем представителей парламентских партий. По закону им не надо собирать подписи в поддержку своего выдвижения, они без проблем прошли регистрацию в Центризбиркоме, благодаря чему депутаты Госдумы Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди») уже ведут свои кампании, отдельные проявления этой активности мы наблюдаем и в Псковской области.

Как полагают эксперты, между кандидатами от парламентских партий развернется борьба за 2-3 места - и это одна из основных интриг. Следует понимать, что партии борются не только за голоса избирателей и итоговые места, а за пролонгацию своего места в политической системе, сохранение и укрепление собственных позиций. Участие в главных выборах страны в этом смысле очень важно.

В отличие от «Справедливой Россия - За правду», которая отказалась от выдвижения своего кандидата и выступила в поддержку фаворита, все другие партии из числа системной оппозиции выставили своих кандидатов.

Третья группа кандидатов - это представители непарламентских партий и самовыдвиженцы, перед которыми стоит задача пройти регистрацию и попасть в «шорт-лист» участников. В этой группе сейчас семь человек, в том числе Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза», председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович, блогер Рада Русских и другие. Всем им надо собрать подписи с тем, чтобы прорваться в число кандидатов.

Судя по количеству упоминаний в СМИ и политических Telegram-каналах, наиболее интересен здесь бывший депутат Госдумы Борис Надеждин, выдвинутый партией «Гражданская инициатива». Сбор подписей в его поддержку проходит во многих регионах, в том числе в Псковской области. Как полагают эксперты, у Надеждина есть шанс аккумулировать голоса сторонников либеральной оппозиции, в том числе из «Яблока». К сожалению, эта партия отказалась от участия в президентских выборах (о решении объявил ее лидер Григорий Явлинский), и это представляется неверным решением - в легальной политике надо участвовать всегда, на выборы выходить необходимо, хотя бы для того, чтобы показать - альтернатива есть, о чем, кстати, постоянно говорят руководители псковского «Яблока».

В заключение остается напомнить, что и первые лица государства, и руководство Центризбиркома неоднократно заявили о том, что главное на президентских выборах - легитимность. Наряду с другими ее составляющими, это и наблюдение за выборами (отмечу, что в области активно работает штаб общественного наблюдения за президентскими выборами во главе с руководителем «Экспертного клуба. Псковский регион» Ильей Стрелковым), и наличие политической конкуренции, и достаточно представительный список кандидатов. В этой связи выразим надежду на то, что избиратели увидят в бюллетене для голосования фамилии как всех уже зарегистрированных кандидатов, так и тех, кто заняты сбором подписей. У людей должен быть выбор. Псковская Лента Новостей выступает за широкое представительство политических сил в президентской кампании. Со своей стороны мы продолжаем информировать жителей Псковской области о ходе выборов и даем возможность свободно высказываться всем. В эфире радио «ПЛН FM» и канала ПЛН-ТВ уже стартовала серия круглых столов и дебатов с участием руководителей региональных отделений партий, так или иначе участвующих в выборах. В ближайшее время мы продолжим и разговор с политиками в прямом эфире, и реализацию информационно-аналитического проекта на сайте Псковской Ленты Новостей.

Александр Савенко

Фото: Псковская Лента Новостей, kremlin.ru, kprf.ru, ldpr.ru, newpeople.ru, grazhdan-in.ru