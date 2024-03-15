Политика

Более 20% псковских избирателей уже проголосовали с помощью ДЭГ на выборах президента России

Явка на дистанционное электронное голосование на выборах президента России в Псковской области превысила 20% быстрее чем за три часа голосования, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из информационного центра Избирательной комиссии Псковской области 15 марта.

По состоянию на 10.55 выдано 17 457 онлайн-бюллетеней (20%), принято 16 300 тысячи бюллетеней (21%).

Регистрация на участие в ДЭГ завершилась 11 марта. Всего избиратели в Псковской области подали 78 200 заявлений для голосования на выборах президента России с использованием ДЭГ.

Напомним, избиратель, подавший заявление на ДЭГ, исключается из списка избирателей по месту своего жительства – проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.

Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени на портале.