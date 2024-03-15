Политика

Явка на выборах президента России в Псковской области перевалила за 8%

Явка на выборах президента России в Псковской области по состоянию на 12.00 15 марта составила 8,14%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

По состоянию на 12.00 проголосовали 33 761 человек, в том числе вне помещения 2 232 человека. Численность избирателей, включенных в списки, – 413 829 человек, без учёта ДЭГ. Явка на дистанционное электронное голосование по состоянию на 12.00 составила 29%, проголосовали 22 832 человека.

Напомним, голосование на выборах президента России стартовало сегодня, 15 марта. Избирательные участки открылись в 8.00, отдать свой голос сегодня можно будет до 20.00. Голосование продлится три дня и завершится в воскресенье, 17 марта, в 20.00. Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени на портале.