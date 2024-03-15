Политика

Началось голосование на выборах президента России

Голосование на выборах президента России стартовало сегодня, 15 марта. Избирательные участки открылись в 8.00, отдать свой голос сегодня можно будет до 20.00. Голосование продлится три дня и завершится в воскресенье, 17 марта, в 20.00.

Участие в выборах президента России принимают четыре зарегистрированных кандидата:

глава ЛДПР Леонид Слуцкий,

вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков,

депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов,

самовыдвиженец Владимир Путин.

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Жители Псковской области могут проголосовать на своем избирательном участке или онлайн, через дистанционное электронное голосование. Регистрация на участие в ДЭГ завершилась 11 марта. Всего избиратели в Псковской области подали 78 200 заявлений для голосования на выборах президента России с использованием ДЭГ. Избиратель, подавший заявление на ДЭГ, исключается из списка избирателей по месту своего жительства – проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.

Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени на портале.

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По состоянию 1 января 2024 года на территории Псковской области зарегистрирован 502 131 избиратель. Свои двери в 8.00 открыли 573 избирательных участка.

Помимо этого, в 2024 году впервые вблизи погранпереходов в Псковской области открыли мобильные пункты голосования для соотечественников, проживающих за рубежом. 15, 16 и 17 марта граждане РФ, проживающие за пределами России, могут проголосовать в мобильных пунктах голосования, организованных на территории:

МАПП «Шумилкино», ПП «Крупп» и МАПП «Куничина гора» в Печорском муниципальном округе,

МАПП «Убылинка» в Пыталовском муниципальном округе,

МАПП «Бурачки» в Себежском районе.

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Предварительные результаты голосования станут известны в понедельник, 18 марта.

Отметим, что сегодня в 8.00 открылся Центр общественного наблюдения за выборами в Пскове (улица Советская, 15а).

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Напомним, предыдущие выборы президента России состоялись в 2018 году. В них участвовали Владимир Путин (в итоге набравший 76,69% голосов), кандидат КПРФ Павел Грудинин (11,77%), ныне покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%), телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией «Гражданская инициатива», (1,68%), лидер «Яблока» Григорий Явлинский (1,05%), уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов (0,76%), лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин (0,68%), лидер партии «Народный союз» Сергей Бабурин (0,65%).

По данным, представленным ЦИК РФ, победу одержал действующий президент России Владимир Путин с результатом 76,69% голосов от принявших участие в голосовании, тем самым он был избран на второй срок подряд (и на четвёртый в общем, если учитывать его президентские сроки с 2000 по 2008 год).

В Псковской области Владимир Путин в 2018 году получил 75,05% голосов. У кандидата Павла Грудинина было 11,44% голосов, у Владимира Жириновского - 6,87% голосов, у Ксении Собчак - 1,68% голосов, у Григория Явлинского - 1,61% голосов, у Сергея Бабурина - 0,86% голосов, у Максима Сурайкина - 0,81% голосов, у Бориса Титова («Партия Роста») - 0,77% голосов.

Явка на выборах президента РФ в Псковской области в 2018 году составила 65,34%.