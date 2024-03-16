Политика

Почти 5000 избирателей в Псковской области проголосовали на ДЭГ в ночь с 15 на 16 марта

4909 избирателей в Псковской проголосовали на ДЭГ в ночь с 15 на 16 марта, после закрытия избирательных участков. Это стало возможно потому, что ДЭГ работает круглосуточно, сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в ходе брифинга сегодня, 16 марта, передает корреспондент «МК в Пскове».

Напомним, у пользователей сайта госуслуг из Псковской области и других регионов России возникли проблемы с подключением утром 15 марта, в первый день голосования.

Как пояснил Игорь Сопов, это было связано с большим количеством желающих проголосовать, а также с идущими DDoS-атаками, о которых сообщал ЦИК РФ.

«Работа сервера была замедлена, и мы просили пользователей подключиться для голосования позже. Во второй половине дня всё работало в штатном режиме», - уточнил председатель псковского избиркома и выразил надежду то, что система и в дальнейшем будет справляться со сложностями.

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Напомним, явка на ДЭГ по состоянию на 20.00 сегодня, 16 марта, составила 86%. Этим способом свои голоса отдали 67 450 человек.

Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени на портале.