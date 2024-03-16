Политика

Явка на выборах президента России в Псковской области во второй день голосования составила 50%

Явка на выборах президента России в Псковской области по состоянию на 20.00 16 марта составила 50,14% с учётом ДЭГ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

По состоянию на 20.00 проголосовали 250 236 человек. На избирательных участках отдали свой голос 182 786 человек из 421 052 избирателей (43,41%), с использованием ДЭГ проголосовало 67 450 человек — 86,48%

Напомним, голосование на выборах президента России стартовало 15 марта. Избирательные участки открылись в 8.00, отдать свой голос сегодня можно было до 20.00. Голосование продлится три дня и завершится в воскресенье, 17 марта, в 20.00.

Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени на портале.