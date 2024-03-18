Александр Котов: Победа Владимира Путина на выборах президента - красивая, яркая и убедительная

Победа самовыдвиженца, действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента России - красивая, яркая и убедительная. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в ходе пресс-конференции по результатам выборов президента РФ в Штабе общественной поддержки Псковской области 18 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Победа на этих выборах действующего лидера Владимира Владимировича Путина - красивая, яркая, а самое главное - убедительная. Абсолютное большинство тех, кто пришел на выборы и проголосовал, связывали участие в выборах с будущим нашей страны. Сегодня как никогда важно было объединиться, показать единство народа и оказать высокую поддержку нашему лидеру, чтобы мы и дальше могли отстаивать интересы нашей страны: свободу, независимость, исторические ценности, величие русского человека и способность защитить русских, где бы они ни жили и ни находились. Такая яркая, убедительная и красивая победа даст президенту, опираясь на такую беспрецедентную поддержку, и дальше уверенно, чётко и спокойно вести нашу страну к победе», – сказал он.
Напомним, Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.