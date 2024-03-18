Путин побеждает в Псковской области с 84,7% голосов по результатам обработки 100% бюллетеней

Самовыдвиженец, действующий глава государства Владимир Путин побеждает с 84,7% голосов (288 726) на выборах президента РФ в Псковской области по результатам обработки 100% бюллетеней. Предварительные итоги выборов Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной избирательной комиссии.
Фото: пресс-служба Кремля
Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 5,29% голосов (18 042), вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») - 5,23% голосов (17 819), председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,48% голосов (11 867).
В выборах приняли участие 68,6% (342 890) избирателей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
Напомним, в Псковской области Владимир Путин на выборах президента РФ в 2018 году получил 75,05% голосов. У кандидата Павла Грудинина было 11,44% голосов, у Владимира Жириновского - 6,87% голосов, у Ксении Собчак - 1,68% голосов, у Григория Явлинского - 1,61% голосов, у Сергея Бабурина - 0,86% голосов, у Максима Сурайкина - 0,81% голосов, у Бориса Титова («Партия Роста») - 0,77% голосов.