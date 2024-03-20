Политика

Шесть районов Псковской области станут округами в 2024 году

Шесть районов Псковской области станут муниципальными округами в 2024 году. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в программе «Дом Советов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Планируется, уже процесс стартовал. У нас в этом году будет еще шесть районов, которые пойдут по пути создания муниципальных округов, включая Гдовский район. Такая инициатива, насколько мне известно, уже выдвинута, теперь необходимо пройти этот процесс в соответствии с действующим законодательством», - сказал Александр Котов.

Гость студии отметил, что поддерживает муниципальную реформу и считает, что преобразование районов в округа позволит муниципалитетам «более успешно развиваться».

Псковское областное Собрание со своей стороны окажет поддержку районам, которые выходят с такой инициативой, в том числе на законодательном уровне.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В регионе уже появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа.

Ранее заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин сообщил, что законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти рассматривают в Госдуме. Если он будет принят, все районы Псковской области переведут в муниципальные округа.