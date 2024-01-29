Политика

Александр Серавин: Мы готовимся к большой муниципальной реформе

Законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти рассматривают в Госдуме. Если он будет принят, все районы Псковской области переведут в муниципальные округа. Об этом заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин сообщил в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Эти решения (о преобразовании района в муниципальный округ - ред.) принимают районные Собрания депутатов. Готовимся к большой муниципальной реформе. Должен быть закон, он рассматривается в Государственной Думе», - сказал Александр Серавин.

Он отметил, что уже сейчас районных депутатов в Псковской области просят «учитывать моменты, которые будут заложены в рамках муниципальной реформы».

«Мы, конечно, будем просить районных депутатов, если выходят на плановую избирательную кампанию в этом году, чтобы они сразу учитывали те моменты, которые будут в рамках реформы заложены, чтобы не получалось, что мы через год должны будем снова проводить выборы, снова тратить бюджетные деньги и снова избирать их же. Чтобы не заниматься такими вещами, мы, конечно, будем очень просить отнестись депутатский корпус с пониманием», - сказал гость студии.

На вопрос ведущего о том, когда реформа местного самоуправления пройдет в городе Великие Луки (где в отличие от областного центра сохраняется двуглавая модель управления), Александр Серавин ответил, что это зависит от мнения местных депутатов и от того, насколько оперативно депутаты Государственной Думы будут двигаться в рамках поправок к новому закону о муниципальной реформе.

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Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В регионе уже появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа.