Политика

Елена Бибикова: Преемственность в областном Собрании говорит о доверии граждан

Отличительная черта Псковского областного Собрания — преемственность, многие депутаты работают по несколько созывов, что говорит о высоком уровне доверия избирателей. Такое мнение депутат третьего созыва, врио руководителя региональной общественной приемной «Единой России» Елена Бибикова выразила в программе «Собрание», посвященной 30-летию регионального парламента, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мне кажется, в нашем законодательном Собрании как нигде это есть — у нас идет преемственность. Когда наступают очередные выборы, нет полной сменяемости. Это говорит о том, что граждане доверяют людям. Основной костяк остается. Посмотрите, в нашем Собрании Борис Геннадьевич (Полозов, депутат третьего, четвертого, пятого и шестого созывов — ред.) сколько созывов был, в том числе являлся председателем. Сейчас Александр Алексеевич (Котов, депутат пятого, шестого и седьмого созывов, действующий председатель Псковского областного Собрания — ред.). Конечно, кто-то уходит в силу возраста, из-за работы, в силу каких-то других причин. Приходит молодежь, которая за время созыва успевает научиться, как вести себя, как работать, как встречаться с избирателями, как решать их проблемы. Мне кажется, это очень важно», - сказала Елена Бибикова.

Вторая важная отличительная особенность Псковского областного Собрания, по ее мнению, это сотрудничество ветвей власти и высокий профессионализм.

«Мне кажется, это все у нас есть благодаря, наверное, нашим самым старшим, тем, кто работает долгие годы в законодательном Собрании. У нас сохраняется хорошее сотрудничество, понимание», - заметила Елена Бибикова.

Гостья студии добавила, что депутаты активно работают с избирателями, с населением.

«В приемной "Единой России" я вижу, что все депутаты с большим желанием приходят на прием. Вижу, как решаются вопросы. Желание работать, умение работать — это самое главное качество для депутата», - подчеркнула она.

30 лет. 7 созывов. Ключевые события, главные персоны. История псковского парламентаризма в лицах - в проекте «Собрание» на «ПЛН FM».