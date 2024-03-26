Елена Бибикова: Преемственность в областном Собрании говорит о доверии граждан

Отличительная черта Псковского областного Собрания — преемственность, многие депутаты работают по несколько созывов, что говорит о высоком уровне доверия избирателей. Такое мнение депутат третьего созыва, врио руководителя региональной общественной приемной «Единой России» Елена Бибикова выразила в программе «Собрание», посвященной 30-летию регионального парламента, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Вторая важная отличительная особенность Псковского областного Собрания, по ее мнению, это сотрудничество ветвей власти и высокий профессионализм.
«Мне кажется, это все у нас есть благодаря, наверное, нашим самым старшим, тем, кто работает долгие годы в законодательном Собрании. У нас сохраняется хорошее сотрудничество, понимание», - заметила Елена Бибикова.
Гостья студии добавила, что депутаты активно работают с избирателями, с населением.
«В приемной "Единой России" я вижу, что все депутаты с большим желанием приходят на прием. Вижу, как решаются вопросы. Желание работать, умение работать — это самое главное качество для депутата», - подчеркнула она.
30 лет. 7 созывов. Ключевые события, главные персоны. История псковского парламентаризма в лицах - в проекте «Собрание» на «ПЛН FM».