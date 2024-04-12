Политика

30-летие областного Собрания депутатов торжественно отметили в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Напомним, Псковское областное Собрание депутатов приступило к работе 30 лет назад, 8 апреля 1994 года. За три десятилетия было избрано семь созывов, депутатский мандат получили 146 псковичей.

На юбилей высшего органа законодательной власти области собрались депутаты и сотрудники аппарата семи созывов парламента, главы региона трёх десятилетий, сенаторы, депутаты Государственной Думы, руководители территориальных управлений федеральных ведомств, представители законодательных органов Северо-Запада, духовенство и СМИ.

Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Псковского областного Собрания депутатов, состоялось в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове 12 апреля.

В опросе приняло участие 237 человек

В опросе приняло участие 237 человек

Мне все равно.

Считаю, что тепло должно поступать в квартиры и в теплое время года, но менее интенсивно.

Судя по прогнозу, будет достаточно тепло только к июню. Пока рано думать об отключении отопления.

Если сейчас отключить отопление, потом его придется снова включать. Нужно ждать.

Это нужно было сделать неделей ранее.

Когда средняя суточная температура в течение пяти суток составит +8°C и выше. Надеюсь, чиновники будут придерживаться этого правила.

Тогда, когда народ «забьет» жалобами социальные сети Ведерникова и Елкина.

На этой неделе отопление можно отключать, на улице комфортная теплая погода.

Пора ли заканчивать отопительный сезон в Пскове?

30-летие областного Собрания депутатов торжественно отметили в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудников «Гражданской прессы» наградил Александр Котов

Митрополит Арсений подарил икону региональному парламенту

Депутаты областного Собрания десятилетиями были вместе с жителями региона - Михаил Ведерников

Андрей Турчак: Депутаты Псковского областного Собрания находятся в диалоге с людьми

Александр Котов: Парламентская деятельность – это командная работа

Четыре времени регионального парламента

Анастасия Повторейко: Люди стали обращать внимание на молодых парламентариев

Алексей Севастьянов: Работа в Собрании выстроена так, что места популизму не остается

«Собрание»: к 30-летию регионального парламента — седьмой созыв. ВИДЕО

Александр Котов: Региональный парламент работает ради жителей области

В режиме нон-стоп: депутаты седьмого созыва областного Собрания о работе в условиях постоянных перемен

«Собрание»: Депутаты 7-го созыва о региональном парламенте

Депутаты и члены Молодёжного парламента провели спортивный турнир в честь 30-летия Собрания

30 лет назад состоялась первая сессия Псковского областного Собрания депутатов

Михаил Ведерников: Региональный парламент играет важную роль в развитии Псковской области

Игорь Дитрих: Самое главное в работе депутата - связь с каждым человеком

Пенсионная реформа, COVID-19 и поправки в Конституцию: депутаты шестого созыва областного Собрания об испытаниях 2016-2021 годов

Андрей Михайлов: Сессии областного Собрания организованы четко и размеренно

Наталья Мельникова: Женщины играют большую роль в политической жизни

«Собрание»: к 30-летию регионального парламента — шестой созыв (2016-2021). ВИДЕО

Депутаты регионального парламента 6-го созыва станут гостями программы «Собрание» на «ПЛН FM»

«Собрание»: к 30-летию регионального парламента — пятый созыв (2011-2016). ВИДЕО

Антон Минаков: В областном Собрании стало меньше популизма и больше конструктива

Депутаты пятого созыва об изменениях в Псковском областном Собрании с 2011 года

Андрей Козлов: Работа областного Собрания – это не только критика исполнительной власти

Виктор Остренко: Не работать с молодежью – значит, не слышать ее голос

«Собрание»: Виктор Остренко, Антон Минаков и Андрей Козлов о региональном парламенте 5-го созыва

Александр Братчиков: При нынешних «равнинах» жизнь в области улучшилась

Дмитрий Хритоненков: Депутаты сейчас зрелые и состоявшиеся

Депутаты четвертого созыва об аграриях в Собрании и усилении роли партии

Аркадий Мурылев: Статус депутата полностью меняет твою жизнь

Александр Братчиков: С четвертого созыва Собрания область перешла на трёхлетнее планирование бюджета

«Собрание»: к 30-летию регионального парламента — четвертый созыв (2007-2011). ВИДЕО

«Собрание»: Александр Братчиков, Аркадий Мурылев и Дмитрий Хритоненков о региональном парламенте 4-го созыва

Депутаты третьего созыва областного Собрания о конфликтах и компромиссах

Елена Бибикова: Преемственность в областном Собрании говорит о доверии граждан

Борис Полозов: Дискуссии важны, но главное для депутатов — принимать решения

Елена Бибикова: Полученный в областном Собрании опыт помог в Совете Федерации

«Собрание»: к 30-летию регионального парламента — третий созыв (2002-2007). ВИДЕО

Депутаты 3-го созыва Псковского областного Собрания станут гостями «ПЛН FM»

Анатолий Копосов: Депутатам второго созыва приходилось решать очень сложные вопросы

Анатолий Копосов и Елена Косенкова о переломной эпохе в работе областного Собрания

Елена Косенкова: Депутатам второго созыва было сложно понять друг друга

«Собрание»: к 30-летию регионального парламента — второй созыв (1998-2002). ВИДЕО

Депутаты 2-го созыва Псковского областного Собрания станут гостями нового проекта на «ПЛН FM»

Александр Котов: 30-летие областного Собрания отметим торжественно

Депутаты первого созыва о начале работы Псковского областного Собрания

Экс-депутат назвал первый закон, принятый в Псковской области

«Депутаты-романтики» стали гостями первого выпуска программы «Собрание» в эфире «ПЛН FM»

«Собрание»: к 30-летию регионального парламента — первый созыв (1994 — 1998). ВИДЕО

«ПЛН FM» запускает спецпроект «Собрание», посвященный 30-летию регионального парламента