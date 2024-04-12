30-летие областного Собрания депутатов торжественно отметили в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Псковского областного Собрания депутатов, состоялось в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове 12 апреля.
На юбилей высшего органа законодательной власти области собрались депутаты и сотрудники аппарата семи созывов парламента, главы региона трёх десятилетий, сенаторы, депутаты Государственной Думы, руководители территориальных управлений федеральных ведомств, представители законодательных органов Северо-Запада, духовенство и СМИ.
Напомним, Псковское областное Собрание депутатов приступило к работе 30 лет назад, 8 апреля 1994 года. За три десятилетия было избрано семь созывов, депутатский мандат получили 146 псковичей.