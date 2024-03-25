Политика

«Собрание»: к 30-летию регионального парламента — третий созыв (2002-2007). ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собрание», посвященной 30-летию регионального парламента, которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 26 марта.

Гостями студии стали депутаты Псковского областного Собрания 3-го созыва: Борис Полозов, Елена Бибикова и Игорь Максимов. Они поделились своими воспоминаниями о деятельности регионального парламента в период с 2002 по 2007 годы.

Ведущий — Александр Савенко.

30 лет. 7 созывов. Ключевые события, главные персоны. История псковского парламентаризма в лицах - в проекте «Собрание» на «ПЛН FM».