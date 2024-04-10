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Общество

Митрополит Арсений подарил икону региональному парламенту

12.04.2024 16:29|ПсковКомментариев: 0

Митрополит Псковский и Порховский Арсений передал икону с изображением равноапостольной княгини Ольги Псковскому областному Собранию депутатов на торжественном мероприятии, посвящённом 30-летию регионального парламента, которое проходит в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове 12 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Можно увидеть, сколько значимых событий произошло как в жизни нашего региона, так и в православной жизни. Поздравляю вас», - сказал митрополит Арсений. 

Он отметил, что за 30 лет в Псковской области восстановили множество святынь и построили новые церкви. Владыка передал Собранию икону равноапостольной Ольги, которую принял председатель регионального парламента Александр Котов.

Псковское областное Собрание депутатов приступило к работе 30 лет назад, 8 апреля 1994 года. За три десятилетия было избрано семь созывов, депутатский мандат получили 146 псковичей.

Созданию первого в истории региона законодательного органа предшествовал глобальный политический кризис, который привёл к ликвидации представительных органов государственной власти России.

За 30-летнний период четырежды менялся численный состав депутатского корпуса и принцип его формирования. Первый созыв состоял из 21 депутата-одномандатника, в третьем выборы впервые прошли по смешанной системе, появились депутаты, избранные по партийным спискам, а общее число увеличилось до 33-х. С четвёртого по шестой созыв псковичи выбирали 44 депутатов, половину – по округам, половину по спискам партий. В действующем седьмом созыве, избранном в сентябре 2021 года, 26 депутатов, 13 из которых избраны в округах. Срок полномочий созыва составляет 5 лет.

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Подробно об истории регионального парламента рассказывает специальный проект «Собрание» на радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM). Со всеми выпусками программы можно ознакомиться по ссылкам ниже.

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19.03.2024 13:390 «Собрание»: к 30-летию регионального парламента — первый созыв (1994 — 1998). ВИДЕО

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21.03.2024 13:480 «Собрание»: к 30-летию регионального парламента — второй созыв (1998-2002). ВИДЕО

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26.03.2024 14:350 «Собрание»: к 30-летию регионального парламента — третий созыв (2002-2007). ВИДЕО

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28.03.2024 13:570 «Собрание»: к 30-летию регионального парламента — четвертый созыв (2007-2011). ВИДЕО

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02.04.2024 14:010 «Собрание»: к 30-летию регионального парламента — пятый созыв (2011-2016). ВИДЕО

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04.04.2024 13:480 «Собрание»: к 30-летию регионального парламента — шестой созыв (2016-2021). ВИДЕО

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Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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