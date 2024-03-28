Политика

Начинается видеотрансляция программы «Собрание»: Четвертый созыв

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собрание», посвященной 30-летию регионального парламента, которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня в центре внимания ведущего Александра Савенко 4-й созыв Псковского областного Собрания - период времени с 2007 по 2011 годы. Своими воспоминаниями о депутатской деятельности в то время и в целом о пути, пройденном областным Собранием за 30 лет, поделятся депутаты 4-го созыва Александр Братчиков, Аркадий Мурылев и Дмитрий Хритоненков.

Ведущий — Александр Савенко.

30 лет. 7 созывов. Ключевые события, главные персоны. История псковского парламентаризма в лицах - в проекте «Собрание» на «ПЛН FM».