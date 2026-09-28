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Антон Минаков: Выдвижение своей кандидатуры на пост спикера псковского ЗакСа было бы политическим популизмом

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Депутат Законодательного Собрания Псковской области от ЛДПР Антон Минаков не собирается выдвигать свою кандидатуру на должность председателя. Он считает, что «лишние перфомансы» на заседаниях регионального парламента - не нужны. Такое мнение парламентарий высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Свою кандидатуру на должность спикера Законодательного Собрания я выдвигать не буду, хотя, если честно, может быть, очень и хотелось бы. Я считаю, что в данном случае это было бы неким политическим популизмом, прекрасно понимая, что партия большинства не поддержит оппозиционера. А устраивать некое представление или перформанс на заседании Законодательного Собрания, я считаю, бессмысленно», – считает Антон Минаков.

Парламентарий предложил дождаться первой сессии Заксобрания, посмотреть все кандидатуры на пост спикера, заслушать их доклады, планы на ближайшие пять лет, а после уже делать окончательные выводы. Он также добавил, что грядущие изменения в работе псковского ЗакСа будут к лучшему. Например, появление нового комитета разделит ряд вопросов.

«Считаю, что появление нового комитета — это правильно, поскольку я сам до этого состоял в комитете, который называется "Комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию". Я считаю, что это всё-таки разная деятельность, и нужно разделять отдельно агропромышленный комитет, экологию и отдельно - экономику. Поэтому создание пятого комитета мы, безусловно, приветствуем. В остальном же структура Заксобрания не изменилась. Поэтому каких-то пожеланий к изменению или претензий по существующей структуре у партии нет», – заключил Антон Минаков.

Напомним, первая сессия Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва состоится 29 сентября. На сессии парламентариям предстоит утвердить структуру Собрания, избрать спикера и его заместителей, представителя законодательного органа в Совете Федерации, председателей комитетов и комиссий, а также сформировать их персональный состав. Кроме того, в повестку включены вопросы о регистрации политических фракций.

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Минаков Антон Александрович

Минаков Антон Александрович

Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР.

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