Антон Минаков: Выдвижение своей кандидатуры на пост спикера псковского ЗакСа было бы политическим популизмом

Депутат Законодательного Собрания Псковской области от ЛДПР Антон Минаков не собирается выдвигать свою кандидатуру на должность председателя. Он считает, что «лишние перфомансы» на заседаниях регионального парламента - не нужны. Такое мнение парламентарий высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Свою кандидатуру на должность спикера Законодательного Собрания я выдвигать не буду, хотя, если честно, может быть, очень и хотелось бы. Я считаю, что в данном случае это было бы неким политическим популизмом, прекрасно понимая, что партия большинства не поддержит оппозиционера. А устраивать некое представление или перформанс на заседании Законодательного Собрания, я считаю, бессмысленно», – считает Антон Минаков.

Парламентарий предложил дождаться первой сессии Заксобрания, посмотреть все кандидатуры на пост спикера, заслушать их доклады, планы на ближайшие пять лет, а после уже делать окончательные выводы. Он также добавил, что грядущие изменения в работе псковского ЗакСа будут к лучшему. Например, появление нового комитета разделит ряд вопросов.

«Считаю, что появление нового комитета — это правильно, поскольку я сам до этого состоял в комитете, который называется "Комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию". Я считаю, что это всё-таки разная деятельность, и нужно разделять отдельно агропромышленный комитет, экологию и отдельно - экономику. Поэтому создание пятого комитета мы, безусловно, приветствуем. В остальном же структура Заксобрания не изменилась. Поэтому каких-то пожеланий к изменению или претензий по существующей структуре у партии нет», – заключил Антон Минаков.

Напомним, первая сессия Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва состоится 29 сентября. На сессии парламентариям предстоит утвердить структуру Собрания, избрать спикера и его заместителей, представителя законодательного органа в Совете Федерации, председателей комитетов и комиссий, а также сформировать их персональный состав. Кроме того, в повестку включены вопросы о регистрации политических фракций.