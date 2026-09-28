«Новые люди» поддержат кандидатуру Бориса Елкина на должность спикера Заксобрания

Депутат Законодательного Собрания Псковской области от партии «Новые люди» Игорь Романов планирует поддержать кандидатуру Бориса Елкина на должность спикера регионального парламента. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Депутат также поддержал увеличение количества комитетов Заксобрания с четырех до пяти.
Напомним, первая сессия Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва состоится 29 сентября. На сессии парламентариям предстоит утвердить структуру Собрания, избрать спикера и его заместителей, представителя законодательного органа в Совете Федерации, председателей комитетов и комиссий, а также сформировать их персональный состав. Кроме того, в повестку включены вопросы о регистрации политических фракций.
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