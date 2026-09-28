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«Новые люди» поддержат кандидатуру Бориса Елкина на должность спикера Заксобрания

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Депутат Законодательного Собрания Псковской области от партии «Новые люди» Игорь Романов планирует поддержать кандидатуру Бориса Елкина на должность спикера регионального парламента. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Свою кандидатуру на этот пост я не буду выдвигать. У нас прошли консультации, и я поддержу Бориса Андреевича, как достойного руководителя», – сообщил Игорь Романов.

Депутат также поддержал увеличение количества комитетов Заксобрания с четырех до пяти. 

«Расширение числа комитетов обязательно нужно. Появление нового комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству — необходимость. Почему раньше его не было? Очень удивительно. Надеюсь, что я войду в этот комитет. Это отдельный момент, который требует отдельного внимания», – добавил Игорь Романов.

Напомним, первая сессия Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва состоится 29 сентября. На сессии парламентариям предстоит утвердить структуру Собрания, избрать спикера и его заместителей, представителя законодательного органа в Совете Федерации, председателей комитетов и комиссий, а также сформировать их персональный состав. Кроме того, в повестку включены вопросы о регистрации политических фракций.

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Романов Игорь Павлович

Романов Игорь Павлович

Секретарь совета Псковского регионального отделения партии «Новые люди».

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