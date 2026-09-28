«Новые люди» поддержат кандидатуру Бориса Елкина на должность спикера Заксобрания

Депутат Законодательного Собрания Псковской области от партии «Новые люди» Игорь Романов планирует поддержать кандидатуру Бориса Елкина на должность спикера регионального парламента. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Свою кандидатуру на этот пост я не буду выдвигать. У нас прошли консультации, и я поддержу Бориса Андреевича, как достойного руководителя», – сообщил Игорь Романов.

Депутат также поддержал увеличение количества комитетов Заксобрания с четырех до пяти.

«Расширение числа комитетов обязательно нужно. Появление нового комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству — необходимость. Почему раньше его не было? Очень удивительно. Надеюсь, что я войду в этот комитет. Это отдельный момент, который требует отдельного внимания», – добавил Игорь Романов.

Напомним, первая сессия Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва состоится 29 сентября. На сессии парламентариям предстоит утвердить структуру Собрания, избрать спикера и его заместителей, представителя законодательного органа в Совете Федерации, председателей комитетов и комиссий, а также сформировать их персональный состав. Кроме того, в повестку включены вопросы о регистрации политических фракций.