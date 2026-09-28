Дмитрий Быстров досрочно сложил полномочия главы Островского округа

Дмитрий Быстров досрочно сложил полномочия главы Островского муниципального округа. Об этом он сообщил в своем канале в Max.

Фотографии: Дмитрий Быстров / Max

«Принял решение сложить полномочия главы Островского муниципального округа. Десять лет — целая эпоха, которую мы прошли вместе. За эти годы было многое: стройки и ремонты, благоустройство и развитие инфраструктуры, решение сложных и порой очень непростых вопросов. Но главное — это люди, с которыми мы работали рука об руку. Ваше доверие, поддержка и неравнодушие помогали двигаться вперёд даже в самые трудные моменты», - пишет Дмитрий Быстров.

Бывший глава поблагодарил всех, кто был рядом: коллег из администрации, депутатов, руководителей предприятий и организаций, общественников и каждого жителя муниципалитета: «Вместе мы сделали Островский край комфортнее и уютнее. Уверен, что эта работа будет продолжена».

«Я не прощаюсь с родной землёй. Остаюсь здесь жить и работать, буду поддерживать связь с районом и по мере сил помогать в решении важных вопросов. Спасибо вам за всё! Вместе мы справились со многим, и я знаю: у Островского района большое будущее», - заключил Дмитрий Быстров.

Напомним, бывший глава Островского округа вошел в состав Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва по списку «Единой России».

Дмитрий Быстров руководил Островским районом с 2016 года.