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Дмитрий Быстров досрочно сложил полномочия главы Островского округа

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Дмитрий Быстров досрочно сложил полномочия главы Островского муниципального округа. Об этом он сообщил в своем канале в Max. 

Фотографии: Дмитрий Быстров / Max

«Принял решение сложить полномочия главы Островского муниципального округа. Десять лет — целая эпоха, которую мы прошли вместе. За эти годы было многое: стройки и ремонты, благоустройство и развитие инфраструктуры, решение сложных и порой очень непростых вопросов. Но главное — это люди, с которыми мы работали рука об руку. Ваше доверие, поддержка и неравнодушие помогали двигаться вперёд даже в самые трудные моменты», - пишет Дмитрий Быстров. 

 

Бывший глава поблагодарил всех, кто был рядом: коллег из администрации, депутатов, руководителей предприятий и организаций, общественников и каждого жителя муниципалитета: «Вместе мы сделали Островский край комфортнее и уютнее. Уверен, что эта работа будет продолжена».

«Я не прощаюсь с родной землёй. Остаюсь здесь жить и работать, буду поддерживать связь с районом и по мере сил помогать в решении важных вопросов. Спасибо вам за всё! Вместе мы справились со многим, и я знаю: у Островского района большое будущее», - заключил Дмитрий Быстров. 

Напомним, бывший глава Островского округа вошел в состав Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва по списку «Единой России». 

Дмитрий Быстров руководил Островским районом с 2016 года. 

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Пресс-портреты

Быстров Дмитрий Михайлович

Быстров Дмитрий Михайлович

Глава Островского муниципального округа.

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