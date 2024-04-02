Александр Борисов: Работу правительства России в 2023 году можно признать эффективной

Работу правительства Российской Федерации в 2023 году можно признать эффективной. Об этом заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
По мнению парламентария, правительству стоит обратить внимание на создание проактивной экономики и создание технологического и финансового суверенитета.
«Все эти позиции были отражены в послании президента, и над этим будет работать правительство, я уверен, в тесном взаимодействии с Государственной Думой», – заключил Александр Борисов.