Политика

Александр Борисов: Работу правительства России в 2023 году можно признать эффективной

Работу правительства Российской Федерации в 2023 году можно признать эффективной. Об этом заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я уже неоднократно отмечал, что работу правительства в этом году можно признать эффективной. Об этом свидетельствуют цифры, которые Михаил Мишустин привел в своем сегодняшнем отчете, и сама ситуация в российской экономике. Действительно, сложно работать в обстановке, когда против нашей страны действуют 19 тысяч санкций. Правительство в этих условиях работает достаточно эффективно», – сказал Александр Борисов.

По мнению парламентария, правительству стоит обратить внимание на создание проактивной экономики и создание технологического и финансового суверенитета.

«Все эти позиции были отражены в послании президента, и над этим будет работать правительство, я уверен, в тесном взаимодействии с Государственной Думой», – заключил Александр Борисов.