Экономика

Мишустин назвал ключевые условия достижения финансового суверенитета России

Ключевыми условиями достижения финансового суверенитета России являются обеспечение макроэкономической стабильности, сбалансированности и устойчивости бюджета. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

«Пятая задача - достижение финансового суверенитета. Ключевые направления здесь - обеспечение макроэкономической стабильности, устойчивости и сбалансированности бюджета. Увеличение собственных инструментов долгосрочных ресурсов. А также - повышение доверия инвесторов к российскому рынку и возобновление притока зарубежных капиталов», - цитирует его ТАСС.

По его словам, появились новые инструменты. «В том числе, позволяющие привлекать финансы на длительный период. Буквально недавно вами был принят разработанный правительством закон, определяющий порядок налоговых вычетов для таких вложений. Что должно усилить заинтересовать внутренних инвесторов, на активность которых мы рассчитываем», - сказал Мишустин.