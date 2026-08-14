«Дневной дозор»: Общественное наблюдение за выборами — прозрачность или формальность?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Как вы оцениваете эффективность общественного наблюдения за выборами?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

С 90-х годов прошлого века в России сформировался институт наблюдателей на выборах. По идее, наблюдатели должны быть независимыми и обеспечивать прозрачность и законность избирательного процесса, следя за всеми процедурами и выявляя нарушения. Раньше эту роль на себя брали, например, представители политических партий, средств массовой информации, общественных организаций. Сейчас в стране сформировались две основные формы выдвижения наблюдателей: от самих партий и от Общественной палаты РФ.

С недавних пор в Псковской области работает Общественный штаб по наблюдению за выборами, задачей которого является создание условий для легитимности и прозрачности выборов. Работать через штаб активно призывают все политические партии, но некоторые не согласны идти на сотрудничество. Традиционно с недоверием к общественному наблюдению относились КПРФ и «Яблоко», которые старались готовить своих собственных, партийных наблюдателей. Вместе с ними и партия «Справедливая Россия» отказалась участвовать в подписании соглашения о сотрудничестве при наблюдении за выборами, которое прошло 4 августа в Общественной палате.

Мы решили узнать у наших собеседников, как они оценивают эффективность общественного наблюдения. Является ли институт партийного наблюдения эффективным механизмом для обеспечения законности выборов и планируют ли партии отправлять на участки своих наблюдателей? Ответы на эти вопросы давайте искать вместе в программе «Дневной дозор».

Значительное преимущество общественных наблюдателей перед партийными заключается в том, что их выставляют на все избирательные участки, считает председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Он рассказал, что большинство инцидентов, связанных с наблюдателями на выборах, происходят именно с неподготовленными наблюдателями от политических партий.

«Общественное наблюдение, которое организует Общественная палата, является самым эффективным, которое у нас происходит на избирательных участках. Во-первых, наблюдатели от Общественной палаты проходят обучение с привлечением специалистов из Избирательной комиссии Псковской области. Мы рассказываем о самых актуальных изменениях в законодательстве. Во-вторых, они выставляют наблюдателей на всех избирательных участках, даже в дистанционном электронном голосовании. Для нас, как избирательной комиссии, очень важно, чтобы подготовленные наблюдатели следили за процессом голосования. В любом случае все наблюдатели от политических партий, условно говоря, мотивированы только на работу со своей партией и решают их задачи. Это иногда приводит к деструктивному поведению на избирательном участке. Общественные наблюдатели же являются надпартийными и действительно наблюдают за процессом, а не пытаются решать задачи кандидатов и политических партий. Это для нас очень важно — независимость по-настоящему. Инциденты с наблюдателями встречаются довольно часто. Приходят неподготовленные наблюдатели от политических партий, начинают предъявлять незаконные требования или опираются на законодательство, которое давно изменено. Они об этом не знают, потому что политические партии не приглашают сотрудников избирательных комиссий для проведения подготовительной работы. Поэтому мы сталкиваемся с непониманием. Все эти инциденты мы, естественно, разбираем, объясняем им, как всё работает. Мы считаем, что все претензии, которые предъявляются такими наблюдателями, необоснованны. Мы обсуждаем это с ними, объясняем и доводим до них информацию. В итоге они остаются удовлетворёнными в этом плане».

По мнению председателя Общественной палаты Псковской области Александра Седунова, общественное наблюдение полностью оправдывает свою эффективность на выборах. Он назвал его основные преимущества по сравнению с партийным наблюдением.

«Избиратели — самые главные. Все те, кто участвует в избирательном процессе: как когда готовятся к выборам, так и когда приходят на избирательный участок, и когда подводят итоги выборов, знают, что на каждом избирательном участке есть общественный наблюдатель. Я хочу подчеркнуть, что это не представитель политических партий и кандидатов, хотя такие наблюдатели тоже, на самом деле, очень важны. Но они всё-таки в определённой мере ангажированы. А представитель общества, представитель Общественной палаты, представитель Общественного штаба по наблюдению за выборами проходит определённую подготовку, понимает, что происходит на избирательном участке, знает, кто как должен действовать, чего нельзя ни в коем случае допускать на избирательном участке, каким образом он должен отреагировать и куда сообщить о тех возможных нарушениях, которые он увидел. Время от времени в течение избирательного дня он также присылает информацию в штаб о том, что на каком-то избирательном участке всё происходит спокойно. Мне кажется, что эти сообщения могут увидеть и избиратели, зайдя на карту или обратившись к общественности. Штаб по наблюдению за выборами сообщает о том, что в целом голосование на избирательных участках, в районах, в регионе и в стране проходит спокойно и нормально. Партийные наблюдения — это тоже очень важно. Наблюдатель, который представляет интересы конкретного кандидата, выражает мнение и позицию определённой политической силы, которая соревнуется с другой партией на этих выборах. Точно так же как один кандидат соревнуется с другим во время избирательной кампании. Общественная палата и общественный наблюдатель не представляют в данной ситуации интересов какой-либо отдельно взятой политической партии или кандидата. Они наблюдают за реализацией избирательных прав граждан и за недопущением нарушений этих прав. Это главное и принципиальное отличие».

С учётом технологического прогресса можно было бы обойтись камерами видеонаблюдения для контроля за голосованием. Однако, по словам экс-члена Общественной палаты Российской Федерации от Псковского региона Натальи Исаковой, именно общественное наблюдение позволяет оперативно реагировать на нарушения в ходе выборов.

«Видеонаблюдение устанавливается, но оно не охватывает все участки и не ведется в режиме онлайн. Запись осуществляется на видеорегистраторы, и только по завершении избирательного процесса можно среагировать на ту или иную ситуацию. Общественные наблюдатели, находящиеся на участках, действительно в режиме реального времени сообщают информацию о происходящем на данном участке. Мне кажется, что, учитывая наличие видеонаблюдения, это является дополнительным инструментом для соблюдения требований. Однако для обработки всего массива видеоматериала требуется время, а ситуации могут быть различными и требовать незамедлительного реагирования. Общественные наблюдатели также участвуют в надомном голосовании, где отсутствует видеонаблюдение, обеспечивая соблюдение требований вне избирательных участков. Кроме того, у нас организовано голосование вблизи пограничных пунктов. Выездные общественные наблюдатели также принимают участие в наблюдении за выборами на этих выездных избирательных участках».

О планах отправлять своих наблюдателей на участки для голосования заявил и координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков. Однако закрывать наблюдением либерал-демократы планируют только места наибольшего сосредоточения избирателей. Помимо этого, он отметил, что общественное наблюдение является важной и неотъемлемой частью выборов.

«На предстоящих выборах региональное отделение партии на определённые участки будет направлять своих наблюдателей. Однако у нас есть свои сложности, также как и у наших конкурентов, поскольку голосование проходит в течение трёх дней, и в Псковской области огромное количество избирательных участков. Поэтому зачастую даже чисто физически не получается, не хватает сил и других ресурсов для того, чтобы на три дня "закрывать" сотни участков по всему региону. Я считаю, что какого-то стопроцентного способа или метода наблюдения за выборами, чтобы они были максимально честными, в наше время просто не существует. Но любой дополнительный метод или способ контроля выборов и достоверности подсчёта голосов мы приветствуем. Уж лучше пусть они будут, чем их не будет».

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Пётр Алексеенко объяснил, с чем связан отказ партии от подписания соглашения об общественном наблюдении. Он заявил, что коммунисты традиционно планируют отправлять на избирательные участки своих наблюдателей, что требует дополнительных финансовых затрат, особенно в условиях трёхдневного голосования.

«Избирательный кодекс, на основе которого проводятся эти выборы, постоянно подвергается нашей критике. У нас есть свой проект Избирательного кодекса — это однодневное голосование без дистанционного электронного голосования. То есть в один день, с использованием бумажных бюллетеней. Сомневаюсь ли в легитимности выборов? Будем смотреть на наличие крупных нарушений, будем участвовать в выборах. Трудно сохранить легитимность выборов в течение трёх дней. Были случаи, когда, возможно, не в нашем регионе, но в других регионах это было опубликовано, и суды подтвердили, что имели место подмены бюллетеней и другие нарушения. Ранее выборы проходили нормально в один день, и всё было в порядке. Особенно это касается электронного голосования, когда интернет отключают и происходят другие сбои. Поэтому подписывать такой договор общественного наблюдения и всё остальное — это просто формальность, как говорится».

Недоверие к общественному наблюдению выразила заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» Яна Иванова. Она назвала его неэффективным, сославшись на статистику выявленных нарушений в Псковской области.

«Чтобы оценить эффективность работы наблюдателей от Общественной палаты, достаточно сказать, что с 2022 года они не зафиксировали ни одного нарушения в Псковской области. Члены общественного штаба по наблюдению за выборами утверждают, что многодневное и дистанционное голосование зарекомендовали себя хорошо. Как говорится, комментарии излишни. Мы не можем назвать наблюдение от Общественной палаты Псковской области ни эффективным, ни прозрачным, и поэтому всегда рекомендовали и рекомендуем идти наблюдателями от политических партий. Набор в наблюдателей от партии «Яблоко» будет объявлен в сентябре».

Член Общественной палаты Санкт-Петербурга, политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников по собственному опыту утверждает, что за последние годы процесс общественного наблюдения достаточно хорошо налажен, но инциденты на избирательных участках все же случаться могут: например, на одном из многочисленных УИКов может выйти из строя камера, что не всегда является чьим-то злым умыслом. Но бывают и случаи куда серьезнее, на которые общественным наблюдателям нужно обращать пристальное внимание. Также Дмитрий Солонников рассказал и о том, к чему стоит готовиться и общественным наблюдателям, и нам, избирателям, во время проведения трехдневного голосования в этом году.

«Иногда на избирательном участке действительно бывает какое-то хулиганство. Я уже об этом говорил, к сожалению, не все люди адекватны. В каком-то проценте случаев есть люди с неуравновешенной психикой, и начинаются скандалы. Мы знаем, что в части черных избирательных технологий существует подход, когда специально провоцируют конфликт на избирательном участке, чтобы привлечь внимание к какому-то событию. Классика жанра — это, например, когда на участок заходит цыганская свадьба с медведем, начинается шум-гам, и все быстро бегут туда, а в это время кто-то незаметно бросает бюллетени в урну. За этим нужно следить. Я упомянул свадьбу как пример шоу, но на самом деле такая технология работала лет 10–15 назад. В последние годы про такое не слышал. Раньше были случаи, когда ловили людей, голосующих второй раз. Помню случаи, когда женщина приходила на участок, а потом ее же видели снова — она пришла повторно. Это ставит под сомнение легитимность работы избирательной комиссии. Кто-то решил проявить себя подобным образом, его поймали — хорошо, не надо больше так делать. Года три-четыре назад начала распространяться информация в Telegram-каналах о том, что на избирательном участке в Петербурге произошло что-то странное. Мы начали разбираться, и оказалось, что фотография участка сделана в Барнауле несколько лет назад и вообще не имеет отношения к Петербургу. Это просто вброс, который начинает раскручиваться. Кто-то на этом ловит хайп. Нужно отслеживать такие моменты. Я помню выборы, когда в Петербурге девочка бросила коктейль Молотова в избирательный участок. Её накрутили, это не было её собственной идеей — проводилось расследование, и выяснили, что её подталкивали кураторы. Такие провокации происходят довольно часто и касаются двух категорий людей: подростков с ещё не сформировавшимся мировоззрением и пожилых людей с определёнными проблемами, которые также подвержены внешнему воздействию. Эти две категории людей используются для подобных действий. Нельзя утверждать, что им самим пришло в голову вылить зеленку в избирательную урну или, не дай Бог, бросить зажигательную смесь куда-то. Провокации будут исходить извне и организовываться как из-за границы, так и с использованием оперативных возможностей внутри России. То же самое касается информационных поводов и вбросов фейков. Их кто-то будет создавать, а затем раскручивать для демонстрации негативного фона освещения избирательной кампании в России».

В программе наши собеседники делились мнением об эффективности общественного и партийного наблюдения на выборах. Представители КПРФ и партии «Яблоко» скептически оценивают эффективность общественного наблюдения, поэтому планируют отправлять в дни голосования на участки своих наблюдателей. Такой возможностью планируют пользоваться и остальные партии, несмотря на то, что это требует дополнительных затрат. А большинство комментаторов считают общественное наблюдение более эффективным инструментом, чем партийное, так как оно не ориентировано на результат конкретных партий или кандидатов.

Анастасия Емельянова