«Яблоко» обжаловало решение о снятии партии с выборов в Госдуму

Верховный суд России на будущей неделе рассмотрит апелляционную жалобу партии «Яблоко» на решение об отмене регистрации ее федерального списка на выборах в Государственную Думу.

«Верховный суд России принял к производству апелляционную жалобу партии "Яблоко" на решение об отмене регистрации ее федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы», - сообщили в пятницу в суде.

Ранее стало известно, что 17 августа будет рассмотрена апелляционная жалоба партии «Родина». Как уточнили в Верховном суде, жалоба «Яблока» будет рассмотрена в этом же заседании. Судебное заседание пройдет в открытом для слушателей режиме.

10 августа Верховный суд РФ удовлетворил иск об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» на выборы в Госдуму. Подала иск партия «Родина».

В ходе процесса представители истца заявили, что при подаче документов и агитации «Яблоком» «были допущены нарушения интеллектуальной собственности, авторского права, нарушения законодательства о противодействии экстремизму и (нарушения) финансирования».

Представитель Центральной избирательной комиссии заявил, что комиссия получила от Росфинмониторинга сведения об иностранном финансировании некоторых кандидатов.

«Ответ Росфинмониторинга: в период перед избирательной кампанией, в июле-августе 2026, имеется информация, что в составе федерального списка имеются лица, получавшие иностранное финансирование», - сказал представитель ЦИК. Так, некоторые представители партии получали средства из США, Германии, ОАЭ и ряда других стран.

«Яблоко» не получала средства из иностранных источников, деньги переводились в качестве пожертвований от россиян, которые в свою очередь получили эти средства из-за рубежа, комментирует юрист партии Гаджи Алиев, его слова приводит «Интерфакс».

После решения ВС РФ партия заявила, что обжалует решение. А зампред ЦИКа Николай Булаев сообщил, что пока никаких изменений в избирательном бюллетене это не повлечет, так как решение не вступило в законную силу.