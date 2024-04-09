Политика

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной»: Александр Борисов и Александр Козловский о формировании правительства и 30-летии регпарламента

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гостями студии стали заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов и депутат Госдумы от Псковской области, первый заместитель председателя думского комитета по промышленности и торговле, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий Максим Костиков поговорит с ними об участии депутатов в формировании нового состава правительства РФ и о 30-летии Псковского областного Собрания. Эфир пройдет в формате пресс-конференции, поэтому свои вопросы гостям студии также смогут задать представители средств массовой информации.

Трансляция завершена.