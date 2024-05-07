Политика

Дмитрий Михайлов: КПРФ неоднократно высказывалась против муниципальной реформы

КПРФ неоднократно высказывалась против муниципальной реформы, и выступает против преобразования Усвятского, Дновского, Порховского, Плюсского и Бежаницкого районов в муниципальные округа. Об этом член фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Дмитрий Михайлов заявил в ходе внеочередной сессии 7 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Депутаты КПРФ неоднократно обозначали позицию и выступали против муниципальной реформы», - сказал Дмитрий Михайлов и напомнил, что законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти пока не принят в Госдуме.

По мнению коммуниста, муниципальная реформа несет «ворох проблем» в рамках перестройки местного самоуправления.

«Ранее на селе была оптимизация медицины и образования, вымирают села и деревни, острая нехватка кадров, и реформа продолжает оптимизировать жизнь в сельской местности с ограничением прав граждан», - заявил Дмитрий Михайлов.

В связи с этим фракция КПРФ на сессии регионального парламента проголосовала против преобразования районов в округа.